В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет

Общество

Продление пособия по уходу за ребенком до трех лет потребует серьезных бюджетных расчетов: перед принятием такого решения необходимо понять, сколько средств понадобится и за счет каких источников их можно будет выделить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Мама с коляской

Ранее группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет.

Бессараб напомнила, что за последний год правила получения пособия для родителей стали более гибкими. Изменения позволили сохранять выплату даже при частичном возвращении к работе. По ее оценке, это уже стало важным шагом в поддержке молодых семей и позволило родителям совмещать уход за ребенком с трудовой занятостью.

"Около года назад, согласно поручению президента, было принято решение, по которому мамы или другие лица трудоспособного возраста, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право на пособие до полутора лет. Эта выплата сохраняется независимо от того, работают они у своего работодателя или у другого. Родитель может выйти на работу удаленно или на неполное рабочее время и все равно получать пособие. Это уже достаточно хороший шаг по гуманизации законодательства в отношении молодых родителей", — пояснила депутат.

Парламентарий указала, что вопрос о продлении выплаты до трех лет требует отдельной финансовой оценки. Она подчеркнула, что любую новую бюджетную меру необходимо сопровождать расчетами источников финансирования. Без этого инициатива может привести к необходимости перераспределять деньги с других важных направлений.

"Прежде всего необходимо посчитать, сколько средств потребуется на такие цели. Сегодня очень легко предложить что-либо потратить из бюджета, но гораздо сложнее предложить, откуда взять эти деньги. Мы понимаем, что для выделения дополнительных средств потребуется сокращение расходов по другим направлениям. Поэтому такую возможность сейчас очень сложно определить", — отметила она.

Бессараб указала, что продление выплаты нельзя оценивать только как социально привлекательную меру. Такое решение потребует понимания, сколько средств понадобится и за счет каких источников их можно будет выделить. Без расчетов инициатива остается неполной, поскольку дополнительные расходы бюджета нужно соотносить с уже действующими государственными задачами.

"У нас есть глобальные задачи по науке, технологиям, развитию здравоохранения и образования, обеспеченности населения и борьбе с бедностью. Кроме того, около семидесяти процентов матерей фактически находятся в отпуске по уходу за ребенком до трехлетнего возраста. Поэтому необходимо все очень серьезно просчитать. Думаю, коллеги, скорее всего, таких расчетов не произвели. Без этого принимать решение о продлении выплаты было бы неправильно", — заключила депутат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
