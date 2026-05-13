Одна отрасль, разные риски: почему одних сотрудников увольняют, а другие спокойно работают

На фоне роста сокращений персонала работникам стоит оценивать не отрасль, а устойчивость конкретного работодателя: сроки проектов, оборотные средства и финансовые показатели могут делать компании из одной сферы совершенно разными по уровню риска. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова.

Ранее РБК сообщило, что в России началась волна сокращений персонала: по данным консалтинговой компании Get Experts, в 2025 году увольнения прошли в каждой четвертой компании, и эта доля выросла в 2,5 раза с 2023 года.

Смирнова объяснила, что сокращения не всегда оформляются как официальное увольнение по инициативе работодателя. По ее словам, компании иногда стараются снижать расходы менее заметно, чтобы не привлекать внимание проверяющих органов и избежать дополнительных обязательств перед персоналом.

"Действительно, сейчас есть такое явление, когда сокращают тихо, чтобы не привлекать внимание проверяющих органов. Часто людям создают просто невыносимые условия, и человек сам уходит. Иногда предлагают выплаты меньше положенного по закону. Бывает и так, что сотрудникам честно говорят: у компании нет средств, поэтому их просто просят уйти. Происходит это абсолютно по-разному", — сказала она.

Специалист не стала выделять отрасли как однозначно безопасные или рискованные. По ее оценке, в нынешней экономической ситуации гораздо важнее анализировать конкретного работодателя, его проекты, денежный поток и обязательства. Даже компании из одной индустрии могут находиться в совершенно разном положении.

"Я в текущих условиях не стала бы выделять индустриально рискованные и безопасные зоны. Все зависит от конкретной компании и от того, как у нее обстоят дела. Могут быть две компании из одной индустрии, но ситуация у них будет совершенно разной. У одной все хорошо, а у другой могут возникнуть серьезные проблемы из-за задержки проекта или нехватки оборотных средств. Поэтому здесь нужно смотреть не на отрасль в целом, а на саму компанию", — пояснила эксперт.

Специалист привела пример компании, работающей с госсектором и завязанной на конкретный строительный проект. Если сроки строительства сдвигаются, поставщик уже может вложить собственные средства в оборудование, но не получить оплату вовремя. В результате деньги заморожены, хранение идет за счет компании, а сроки возврата средств от нее не зависят.

"Компания за свои деньги закупает то, что нужно заказчику, а поставка и оплата идут уже после завершения определенного этапа. Если строительство задерживается, оборудование приходится хранить за свой счет. Оборотные средства уже вложены, деньги компания, конечно, получит, но вопрос в том, когда именно это произойдет. В такой ситуации бизнесу приходится резать расходы. При этом конкурент, который оснащает другой объект, может чувствовать себя совершенно нормально", — отметила Смирнова.

Она допустила, что относительно устойчивыми по-прежнему могут оставаться IT-компании и социально значимые профессии. Однако даже в этих сферах, по ее словам, нельзя говорить о полной гарантии занятости. Для работников ключевым становится анализ не общего имиджа отрасли, а показателей и перспектив конкретного работодателя.

"IT-компании, мне кажется, по-прежнему условно находятся в безопасной зоне. Также есть социальные направления: насколько я понимаю, учителя и врачи остаются в дефиците. Но и здесь нужно смотреть на конкретные специализации. Важно обращать внимание на показатели конкретной компании и ее перспективы. В нынешних условиях, с учетом того, что происходит с экономикой страны, гарантированно безопасных зон, мне кажется, просто нет", — заключила эксперт.