Запреты на кикшеринг множатся: чего ждать владельцам электросамокатов в ближайшее время

В подмосковной Лобне официально запретили работу сервисов по краткосрочной аренде электросамокатов, мотивируя это решение высоким риском для пешеходов. Местные власти подчеркнули, что городская инфраструктура пока не готова к безопасному соседству людей и средств индивидуальной мобильности из-за отсутствия выделенных полос. Лобня стала очередным звеном в цепочке городов Московской области, решивших очистить тротуары от прокатной техники ради снижения травматизма.

Фото: openverse by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Ранее аналогичные жесткие меры уже приняли в Люберцах, Дзержинском, а также в поселках Томилино и Красково. Основной претензией муниципалитетов остается хаотичное движение самокатчиков и невозможность обеспечить соблюдение правил дорожного движения в условиях плотной застройки. С 20 апреля использование кикшеринга также было заблокировано в Раменском, где чиновники прямо указали на проблемы с законом и отсутствие контроля за арендаторами со стороны операторов.

"Масштабный запрет аренды в Подмосковье — это вынужденная реакция на архитектурное несовершенство старых микрорайонов. В Лобне и соседних городах физически невозможно выделить полтора-два метра тротуара без ущерба для пешеходов, что делает любой прокат зоной повышенной опасности. Пока города не пройдут комплексную модернизацию по программам комфортной среды, такие ограничения будут только множиться", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

"Действия муниципальных властей Лобни юридически обоснованы правом органов местного самоуправления регулировать порядок использования городской земли. Мы видим, как точечные запреты предваряют общероссийскую реформу ПДД, которая должна четко разграничить транспортные потоки. В условиях правового вакуума и дефицита площадок города выбирают самый простой путь — административную блокировку деятельности коммерческих сервисов", — резюмировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ситуация в Московской области развивается на фоне подготовки изменений в федеральное законодательство. 18 апреля сенатор Артем Шейкин анонсировал появление новых поправок в ПДД к 1 июля, которые затронут не только самокаты, но и моноколеса с электровелосипедами. Ожидается, что государственное влияние на личные предпочтения граждан в вопросах мобильности станет более жестким, а правила эксплуатации техники — прозрачными.

Дополнительным фактором риска стали действия злоумышленников, которые начали подменять QR-коды на арендных транспортных средствах. Пользователи, пытаясь разблокировать самокат, переходят на фишинговые сайты, что ведет к краже платежных данных и денег с банковских карт.

Город / Населенный пункт Статус проката Основная причина Лобня Запрещено Нет выделенных полос Раменское Запрещено (с 20.04) Угроза безопасности и слабый контроль Люберцы Запрещено Травматизм пешеходов

Можно ли ездить в Лобне на собственном электросамокате? Запрет касается только сервисов краткосрочной аренды (кикшеринга). Использование частных средств индивидуальной мобильности не ограничено, однако владельцы обязаны соблюдать действующие нормы ПДД. Когда могут вернуть прокат самокатов в города Подмосковья? Возобновление работы сервисов возможно только после создания соответствующей дорожной инфраструктуры или после принятия новых общероссийских правил использования в июле. Какие еще города могут ввести подобные ограничения? В зону риска попадают все муниципалитеты с высокой плотностью населения и узкими пешеходными зонами, где операторы не могут гарантировать безопасность. Как обезопасить себя от поддельных QR-кодов на самокатах? Эксперты рекомендуют открывать приложение сервиса заранее и сканировать код только через внутренний интерфейс программы, избегая сторонних сканеров в смартфоне.

