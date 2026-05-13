Ловушка для беглеца: в Москве мать добилась пенсии на ребенка вместо алиментов

Общество

Московская история превратилась в юридический триллер. Мать, чей бывший партнер предпочел "испариться" вместо исполнения родительских обязательств, нашла способ поставить точку в многолетнем игнорировании закона. Суд официально признал её бывшего мужа безвестно отсутствующим. Теперь для системы он — "тень", лишенная права на привычную жизнь.

Мать работает из дома с ребенком
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мать работает из дома с ребенком

После развода в 2020 году отец ребенка перестал платить алименты. Попытки наладить контакт натолкнулись на категорический отказ. В 2023 году должника объявили в розыск, но след простыл. Иск о признании безвестно отсутствующим стал единственным рычагом влияния. 

"Признание лица безвестно отсутствующим — это крайняя, но эффективная мера, которая приравнивает должника к состоянию оцепенения в гражданских правах. Он не может заключать сделки или официально трудоустроиться, так как его статус блокирует доступ к цифровым реестрам", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Цена побега от обязательств

Теперь ребенок получает пенсию по потере кормильца. Это логичное следствие статуса. Имущество беглеца передается в доверительное управление. Через пять лет его объявят официально умершим, что окончательно закроет вопрос о его правосубъектности.

Ситуация Последствия
Активное уклонение Розыск, долг, блокировка счетов
Статус "отсутствует" Лишение кредитоспособности, опека над имуществом

Любая попытка выйти из тени станет для него долговой ловушкой. Государство взыщет накопленные за годы полтора миллиона рублей долга. Это уже не просто сложные семейные отношения, а вопрос защиты интересов несовершеннолетнего.

"С точки зрения экономики, такие действия государства — метод предотвращения безответственности. Если человек скрылся, он утрачивает право на социальные блага, а его активы начинают работать на выполнение долга", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно продолжаются процессы по аналогичным делам: например, с медийных лиц, чьи доходы позволяют погасить задолженность, долги требуют в принудительном порядке. Принципиальной разницы между обычным гражданином и публичной фигурой для системы нет.

"Важно понимать, что даже при признании должника безвестно отсутствующим, его финансовые обязательства не исчезают. Они лишь переходят в фазу жесткого контроля со стороны судебных приставов", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о статусе должника

Может ли должник вернуть свои права, если объявится?

Да, решение суда возможно отменить, но это потребует полной выплаты долга и веских доказательств причин своего исчезновения.

Почему имущество передают в доверительное управление?

Чтобы оно не простаивало и приносило доход, который идет на погашение накопленного алиментного долга.

Кто платит пенсию ребенку?

Пенсию выплачивает Социальный фонд, но государство потом взыскивает эти средства с должника.

Что будет через пять лет после признания отсутствующим?

Человек будет признан умершим, что повлечет открытие наследственного дела и окончательное разделение его активов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
