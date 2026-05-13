От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах

Май ознаменовался вступлением в силу ряда важных региональных законов, направленных на усиление адресной поддержки семей, беременных женщин и пенсионеров.
Для обеспечения стабильности любого бюджета важно понимать правовые инструменты. Часто граждане теряют выгоду, просто не зная о расширении полномочий местных властей, — разъяснила эксперт по социальному праву Елена Воронова.
В Волгоградской области акцент сделан на мобильность будущих матерей. Новая программа гарантирует бесплатную доставку беременных из удаленных хуторов в медучреждения.
|Регион
|Мера поддержки
|Волгоград
|Транспорт до роддома и обратно
|Санкт-Петербург
|Маткапитал на ремонт дач
|Иркутск
|Льготы на проезд пенсионеров
"Транспортная доступность в сельской местности напрямую влияет на перинатальные показатели. Когда женщина избавляется от логистического стресса, снижается риск возникновения тревожных состояний, что критично для физиологического течения беременности", — добавила врач акушер-гинеколог Марина Соколова.
В Пензенской области скорректировали правовой статус детей участников СВО, уравняв в правах тех, кто ожидает зачисления в вузы. Петербургские семьи теперь могут направить официально заверенные документы на использование маткапитала для остекления садовых домов, что значительно снижает рыночные расходы на стройматериалы.
Кто имеет право на бесплатный транспорт в Волгограде?
Беременные женщины, проживающие в отдаленных хуторах, где отсутствует регулярное автобусное сообщение.
Можно ли оплатить маткапиталом ремонт забора в Петербурге?
Нет, закон распространяется строго на окна, двери и остекление лоджий в садовых домиках.
Нужны ли направления в центры долголетия?
Нет, в Волгоградской области в такие центры теперь можно обращаться самостоятельно.
Как пенсионерам Иркутска ездить на дачу дешевле?
Использовать именную электронную карту, дающую скидку 50% на автобусы или бесплатный проезд в пригородных электричках.
Социальные стандарты сегодня трансформируются в сторону цифровой персонализации льгот. Переход от общих выплат к целевым сервисам — главный тренд госуправления этой весны.
Считаете ли вы, что расширение списка услуг за счет маткапитала выгоднее, чем прямые денежные выплаты?
