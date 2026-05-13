В Подмосковье ввели систему денежных поощрений за академический успех. Выпускники, сдавшие два и более предмета ЕГЭ на максимальный балл, единовременно получат 100 тысяч рублей. Это инвестиция региона в интеллектуальный капитал, призванная подстегнуть конкуренцию среди школьников.
Региональные власти делают ставку на «мультистобалльников». Педагоги, подготовившие двух и более учеников с феноменальными результатами, получат бонус в 150 тысяч рублей. Это меняет фокус с массового среднего уровня на поддержку талантов. В системе роста личного дохода талант становится конвертируемым ресурсом.
"Выплаты за высокие баллы — это не просто премия, а инструмент удержания кадров и талантов внутри регионального контура", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Помимо денежных траншей, государство использует и другие методы поощрения. Сюда входят квоты на поступление, стипендии для олимпиадников и льготы при обучении. Однако вопрос автоматизации рынка труда заставляет выпускников смотреть на это как на первый финансовый актив.
|Тип поощрения
|Целевая группа
|Единовременная выплата
|Выпускники (2+ предмета на 100 баллов)
|Педагогический бонус
|Учителя (2+ стобалльника)
"Масштабирование таких выплат требует четкого комплаенса, чтобы исключить предвзятость при оценке и конфликты интересов в школьной среде", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Выпускникам школ Московской области, набравшим 100 баллов по двум или более предметам ЕГЭ.
Да, для педагогов предусмотрена выплата 150 000 рублей, если двое и более их подопечных получили сто баллов.
Механизм выплат автоматизирован на основе данных о результатах экзаменов, дополнительных действий участникам обычно не требуется.
Выплата не отменяет льгот при поступлении в вузы, а является самостоятельной формой финансового поощрения.
"Инвестиции в человеческий капитал через прямые субсидии — это попытка переломить тренд на отток интеллектуальных сил из регионов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.