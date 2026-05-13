Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье

Москвичи массово осваивают гаражные боксы в качестве жилых помещений, стремясь сэкономить на покупке недвижимости в престижных районах.
Собственники превращают технические строения в полноценные студии с дизайнерским ремонтом, санузлами и кухнями. Стоимость такого "квадрата" кратно ниже рыночных цен на квартиры, что провоцирует спрос на фоне сложностей в жилищном секторе. Однако юридически подобные объекты остаются нежилыми — прописка в них невозможна, что создает риски при эксплуатации.
|Локация
|Площадь
|Стоимость
|СВАО г. Москвы
|19,3 м²
|525 тыс. руб.
|ЗАО г. Москвы
|20,1 м²
|1,17 млн руб.
"Перепрофилирование нежилых активов без перевода статуса объекта в жилой фонд создает серьезные правовые коллизии", — подчеркнула юрист Ирина Володина.
Анализ рынка показывает, что покупатели гаражей игнорируют риски принудительного сноса или отключения коммуникаций, отдавая предпочтение низкой цене "входа" в недвижимость.
Можно ли оформить временную регистрацию в гараже?
Нет, гараж является объектом промышленного или вспомогательного назначения и жилой площадью не считается.
Является ли перепланировка гаража законной?
Только при получении соответствующих разрешений на смену целевого назначения постройки, что в 99% случаев в ГСК невозможно.
Какие главные риски покупки гаража для жилья?
Отсутствие центрального отопления, риск отключения электричества и невозможность признания объекта жилым помещением.
Почему вырос спрос именно сейчас?
Рост цен на вторичное жилье и кредитных ставок заставляет потребителей искать нестандартные способы минимизации расходов на квадратные метры. На фоне нестабильной погоды и колебаний цен, россияне все чаще присматриваются к альтернативным модульным конструкциям для частного строительства.
