Гаражи становятся новыми домами: как москвичи экономят на жилье

Общество

Москвичи массово осваивают гаражные боксы в качестве жилых помещений, стремясь сэкономить на покупке недвижимости в престижных районах.

Собственники превращают технические строения в полноценные студии с дизайнерским ремонтом, санузлами и кухнями. Стоимость такого "квадрата" кратно ниже рыночных цен на квартиры, что провоцирует спрос на фоне сложностей в жилищном секторе. Однако юридически подобные объекты остаются нежилыми — прописка в них невозможна, что создает риски при эксплуатации.

Локация Площадь Стоимость
СВАО г. Москвы 19,3 м² 525 тыс. руб.
ЗАО г. Москвы 20,1 м² 1,17 млн руб.

"Перепрофилирование нежилых активов без перевода статуса объекта в жилой фонд создает серьезные правовые коллизии", — подчеркнула юрист Ирина Володина.

Анализ рынка показывает, что покупатели гаражей игнорируют риски принудительного сноса или отключения коммуникаций, отдавая предпочтение низкой цене "входа" в недвижимость.

Можно ли оформить временную регистрацию в гараже?

Нет, гараж является объектом промышленного или вспомогательного назначения и жилой площадью не считается.

Является ли перепланировка гаража законной?

Только при получении соответствующих разрешений на смену целевого назначения постройки, что в 99% случаев в ГСК невозможно.

Какие главные риски покупки гаража для жилья?

Отсутствие центрального отопления, риск отключения электричества и невозможность признания объекта жилым помещением.

Почему вырос спрос именно сейчас?

Рост цен на вторичное жилье и кредитных ставок заставляет потребителей искать нестандартные способы минимизации расходов на квадратные метры. На фоне нестабильной погоды и колебаний цен, россияне все чаще присматриваются к альтернативным модульным конструкциям для частного строительства.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
