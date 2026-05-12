Мошенники охотятся на владельцев участков: дачникам назвали деталь, которая сразу выдает обман

Общество

Официальная процедура привлечения к ответственности за нарушение земельного законодательства начинается не с требования немедленно оплатить штраф, а с составления протокола контролирующей организацией, его вручения владельцу участка и предоставления срока на обжалование. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Садовый участок

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили ТАСС, что в России появилась новая схема мошенничества: гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке, после чего злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на "Госуслугах".

Федорук объяснил, что владельцу участка не стоит воспринимать любое сообщение о штрафе как официальное. В нормальной процедуре у человека сначала должна быть возможность понять, какая организация предъявляет претензию и на каком основании. Если вместо этого сразу предлагают оплатить сумму, особенно по ссылке, такую информацию нужно обязательно проверить.

"Прежде чем наложить штраф, контролирующая организация составляет протокол. Этот протокол дают вам на подпись, и у вас есть право в течение десяти дней подать жалобу и оспорить его. Штрафы назначаются уже после составления протокола. Сам протокол заранее выдается нарушителю на согласование и возможное обжалование", — пояснил эксперт.

Федорук предупредил, что проверять нужно не платежные данные из полученного сообщения, а сам факт претензии со стороны ведомства. Если в уведомлении указаны Росреестр, земельный комитет или другая структура, обращаться следует напрямую в эту организацию через официальные контакты.

"Если вам сразу пришел штраф, надо задуматься и обратиться в названную организацию. Но обращаться нужно не туда, что указано в квитанции для оплаты, а непосредственно в земельный комитет или другое ведомство, от имени которого якобы пришло уведомление. Там вам подтвердят, есть ли к вам какие-то претензии. Информацию обязательно нужно перепроверить. Как правило, официальный протокол о нарушении или уведомление от контролирующей организации направляют заказным письмом", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
