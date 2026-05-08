Дети начали записывать родителей на телефон: психологи увидели тревожный сигнал для семьи

Общество

Цифровые технологии трансформируют привычную среду семейных отношений, предоставляя несовершеннолетним инструменты для самозащиты в конфликтных ситуациях.

Гиперактивный ребенок
Фото: freepik is licensed under public domain


Современные смартфоны позволяют детям самостоятельно фиксировать проявления агрессии или ненадлежащего поведения со стороны взрослых. Подобные цифровые следы, включая аудиозаписи и видеофайлы, становятся весомым аргументом при разбирательствах в компетентных органах.

Адвокат Андрей Губанов подчеркнул, что грань между строгим воспитанием и правонарушением определяют правоохранительные структуры, опираясь на букву закона. В случае выявления фактов насилия или системного игнорирования родительских обязанностей, виновным может грозить уголовная ответственность.

Как сообщает NewsInfo.Ru, любые формы унижения достоинства, задокументированные на гаджет, могут быть приобщены к делу в качестве улик.

"У нас предусмотрена и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В наше современное время, во время искусственного интеллекта, ребенок может записать, снять видео, скриншоты сообщений сделать", — сказал Губанов.

Сбор доказательной базы требует наличия объективных свидетельств и реальных фактов злоупотребления правами со стороны законных представителей. Эксперты отмечают, что использование гаджетов в семейных спорах пока не носит массового характера, однако юридический механизм уже позволяет учитывать такие материалы.

Важно понимать, что за внешними проявлениями конфликта может скрываться опасный стресс, требующий профессионального вмешательства.

"Когда ребенок начинает фиксировать поведение родителей на камеру, это сигнализирует о глубоком кризисе доверия в семье. Такая стратегия защиты часто является актом отчаяния, когда традиционные способы коммуникации уже не работают", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о защите прав ребенка

Может ли ребенок использовать диктофонную запись в суде?

Да, согласно действующему законодательству, аудио- и видеоматериалы могут быть приняты судом в качестве доказательств, если они подтверждают факт совершения правонарушения в отношении несовершеннолетнего.

Что считается ненадлежащим исполнением родительских обязанностей?

К этому понятию относятся систематическое психологическое давление, физическое насилие, отказ в обеспечении базовых потребностей ребенка, а также действия, наносящие вред его психическому здоровью.

Достаточно ли одного скриншота для возбуждения дела?

Одиночный скриншот обычно рассматривается в совокупности с другими доказательствами, такими как показания свидетелей, заключения педагогов или психологов.

Куда ребенку обратиться с собранными доказательствами?

Несовершеннолетний может обратиться в органы опеки, полицию или к Уполномоченному по правам ребенка, где ему обязаны оказать консультативную и правовую помощь.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
