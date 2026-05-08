Не только знания: что на самом деле мешает выпускникам успешно сдать ЕГЭ на высокие баллы

Основной риск при сдаче единого государственного экзамена заключается не в технических сложностях, а в глубоком психологическом давлении на выпускника.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети сдают экзамен

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин подчеркивает, что избыточное волнение зачастую становится более серьезной преградой, чем строгий контроль за проносом запрещенных предметов.

В этой ситуации качественная подготовка к ЕГЭ должна включать не только академическую базу, но и тренировку когнитивной устойчивости в стрессовых условиях.

Регламент проведения испытаний крайне строг: участникам разрешено иметь при себе лишь ручку и документы. Для снижения тревожности эксперт рекомендует заранее адаптировать нервную систему к формату экзамена через участие в олимпиадах или пробных тестированиях в незнакомой обстановке.

Как сообщает сайт NewsInfo.Ru, Деревягин акцентирует внимание на том, что попытки обмануть систему с помощью шпаргалок или гаджетов лишь увеличивают уровень стресса и создают неоправданные риски для будущего абитуриента.

"Ключевая проблема это психологический стресс. Есть люди, которые к нему совершенно спокойно относятся и его легко переживают. Другим для этого требуются капли валерьянки или какие-то другие средства, приводящие нервную систему в более-менее равновесное состояние", — отмечает Деревягин.

"Биохимический отклик организма на экзаменационный стресс может блокировать доступ к долговременной памяти, поэтому навык саморегуляции критически важен. Важно понимать, что даже иностранные студенты, готовящиеся к российским экзаменам, проходят через похожую адаптацию, где дисциплина важнее попыток использовать подсказки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Эксперты также напоминают о необходимости соблюдения этики поведения в аудитории: любые споры с организаторами во время процесса запрещены. Все претензии к процедуре или техническим сбоям должны направляться исключительно через официальную апелляционную комиссию.

По мнению специалистов, спокойное следование инструкциям минимизирует риск аннулирования работы. В некоторых регионах, например, где действует особый режим аттестации, правила могут иметь свои нюансы, однако общие требования к честности и психологической подготовке остаются едиными для всей страны.

Ответы на популярные вопросы о психологической подготовке и правилах ЕГЭ

Что официально разрешено брать с собой в аудиторию?

Участник может иметь при себе только паспорт, гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами и при необходимости разрешенные дополнительные материалы по предмету (линейка, калькулятор и т.д.).

Как минимизировать стресс непосредственно перед началом экзамена?

Специалисты рекомендуют использовать практики глубокого дыхания и заблаговременно посещать очные интеллектуальные соревнования для привыкания к атмосфере контроля.

Почему опасно брать с собой выключенный мобильный телефон?

Сам факт наличия устройства в пункте проведения экзамена является грубым нарушением, которое ведет к немедленному удалению без права пересдачи в текущем году.

Куда обращаться при возникновении спорных ситуаций во время теста?

Если нарушена процедура проведения, следует подать апелляцию в письменном виде организатору, не покидая пункта проведения экзамена.

Читайте также