Посторонний человек заявил право на квартиру наследника: закон допускает это в двух случаях

Общество

Наследника квартиры нельзя обязать пустить в жилье постороннего человека без законного основания, но исключением может стать право прежнего владельца на пожизненное проживание или обязательная доля иждивенца в наследстве. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Фото: Pravda.Ru
Обложка эфира с Андреем Алешкиным про завещание

Наумов объяснил, что после передачи квартиры новый владелец получает полный объем прав собственника. Он может владеть, пользоваться и распоряжаться жильем, поэтому посторонний человек не может получить право проживания только по требованию. Исключения возникают лишь в тех случаях, когда такое право связано с условиями передачи имущества или прямо следует из наследственных норм.

"Если квартиру подарили, тот, кому ее подарили, становится собственником. Просто так обязать собственника, чтобы у него проживал какой-то человек, нельзя. Человек с улицы не может прийти и получить право жить в этой квартире. Собственник владеет, пользуется и распоряжается жильем в полной мере. Исключения возможны только тогда, когда такое право заранее предусмотрено законом или условиями передачи имущества", — сказал он.

Первое исключение, по словам специалиста, связано с передачей квартиры на условии пожизненного содержания. Пожилой человек может передать жилье родственнику, сохранив за собой право жить в нем до конца жизни. В таком случае новый собственник получает квартиру с уже установленным ограничением.

"Например, бабушка дарит квартиру внуку с условием, что будет проживать там пожизненно. Это, как правило, касается пожилых людей. Внук при этом может ухаживать за ней, помогать с едой, уборкой и проживать совместно. До смерти дарителя он не может просто лишить ее права жить в этой квартире. После этого имущество уже полностью переходит в собственность того, кому оно было передано", — пояснил адвокат.

Второй случай, отметил специалист, связан с обязательной долей в наследстве. Она может возникнуть у человека, который проживал вместе с наследодателем, находился у него на иждивении не менее года и относится к установленной законом категории. В такой ситуации наследник не может просто проигнорировать это право, поскольку часть наследства должна быть передана такому лицу.

"Общая норма — это наследование, но завещание имеет приоритет. Тот, кому завещают квартиру, обычно и получает ее независимо от количества наследников. Но есть обязательная доля в наследстве, если есть лицо соответствующего возраста, 55 или 60 лет, которое проживало совместно и в течение года находилось на иждивении наследодателя. В таком случае наследник обязан передать ему эту долю. Поэтому речь идет не о произвольном вселении, а о праве, которое возникает из закона", — подчеркнул Наумов.

По словам адвоката, такие случаи нельзя приравнивать к обычному проживанию постороннего человека в квартире. Право возникает только при конкретном юридическом основании — условии пожизненного проживания или обязательной доле в наследстве. Если таких обстоятельств нет, наследник или новый собственник распоряжается жильем самостоятельно и не обязан предоставлять его третьим лицам.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
