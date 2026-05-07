Сингапур ввел удары тростью за школьный буллинг: такой метод может обернуться новой бедой

Телесные наказания за буллинг воспроизводят ту же логику насилия, с которой школа пытается бороться: ребенок учится страху и замиранию, а не ответственности за поступок и исправлению последствий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее газета The Guardian сообщила, что в школах Сингапура ввели телесные наказания за буллинг — от одного до трех ударов ротанговой тростью в зависимости от тяжести проступка.

Резенова объяснила, что в борьбе с травлей важно выбирать методы, которые помогают ребенку осознать поступок, а не просто испугаться наказания. Насильственные меры, по ее мнению, не формируют у школьников понимание ответственности. Вместо этого они могут закреплять страх и воспроизводить ту же модель поведения, с которой школа пытается бороться.

"Я однозначно против наказаний, потому что есть золотое правило: насилие порождает насилие. На мой взгляд, здесь стоит использовать другие методы, которые тоже могут привести к результату, который мы хотим получить. Возможно, у школьников Сингапура другая ментальность или культурные особенности, но человеческая психика живет по общим законам. Поэтому я бы вместо наказания использовала метод последствий", — сказала она.

Такой подход психолог связала не с отказом от реакции на проступок, а с попыткой показать школьнику связь между действием и его итогом. Ребенку важно не только услышать, что он поступил неправильно, но и понять, как исправить причиненный вред. В этом случае внимание смещается с наказания на ответственность за собственное поведение.

"Мы все совершаем какие-то ошибки: есть ошибки страшные, есть не очень страшные. В зависимости от проступка, поступка или ошибки мы как раз смотрим на последствия. Если говорить о детях и школьниках, важно понять, как подросток исправит совершенную ошибку. Насилие учит страху и замиранию. Было доказано, что дети, которых наказывали, потом могут меньше зарабатывать, потому что боятся рисковать", — отметила специалист.

По ее словам, телесные наказания не решают проблему, а только множат внутренние запреты, не давая настоящего понимания своих действий. В борьбе с буллингом особенно важно не копировать логику насилия, а выстраивать иную систему реакций и последствий. Главным условием защиты детей специалист назвала позицию самой школы и взрослых вокруг ребенка.

"Если в школе будет хотя бы один человек, который поддержит ребенка, это уже важно. Если руководство школы не закрывает глаза на буллинг, а реагирует сразу, моментально и адекватно, у детей не остается возможности продолжать травлю. Нужно не наказывать, а сделать так, чтобы такие случаи не замалчивались, а становились известными. Гласность сама по себе будет удерживать в рамках тех, кто склонен к насилию", — заключила Резенова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.