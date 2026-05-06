Как пережить грозу в поле: простые правила, которые реально спасают от внезапной молнии

Общество

Автомобиль признан одним из наиболее надежных укрытий во время разгула стихии благодаря физическим свойствам своей конструкции. Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин напомнил, что резиновые покрышки обеспечивают качественную изоляцию, превращая транспортное средство в безопасную капсулу.

Фото: Веб-сайт НАСА
Эксперт рекомендует оставаться внутри салона и не покидать его до завершения разряда электричества, так как кузов эффективно распределяет энергию внешнего воздействия.

При нахождении на открытой местности критически важно избегать высоких объектов, таких как одинокие деревья или столбы ЛЭП, которые притягивают разряды из-за стремления тока пройти по кратчайшему пути к земле. Безопаснее всего переждать непогоду в естественных углублениях рельефа — канавах или траншеях, куда молния бьет крайне редко.

Как сообщает ресурс NewsInfo.Ru, водные объекты представляют смертельную угрозу, поэтому при первых признаках бури необходимо немедленно выйти из реки или озера.

Специалист также предостерег от использования зонтов, которые фактически имитируют роль портативного громоотвода над головой человека. Находясь в помещении, лучше не приближаться к оконным проемам, особенно на нижних этажах, чтобы не пострадать от случайного падения веток или стекол.

Полезно также освоить простой алгоритм и заранее считать расстояние до молнии, чтобы объективно оценивать масштаб угрозы приближающегося фронта.

"При выборе укрытия полагайтесь на законы физики: металлическая клетка автомобиля защитит вас, но даже в городе нельзя игнорировать открытые форточки и электроприборы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

В горной местности категорически запрещено находиться вблизи отвесных скал и прикасаться к выступам, способным проводить ток.

"Идеальное укрытие это углубления, траншеи, каналы, туда молния не бьет. Реки, водоемы, вода притягивают электричество, поэтому купаться когда молния очень опасно. В горах не стоять рядом с высокими скалами, не прикасаться к скальным выступам, потому что в них тоже бьет молния", — пояснил Алешкин.

Для владельцев частных домов принципиально наличие сертифицированной системы молниезащиты для предотвращения возгорания кровли при прямом ударе.

Ответы на популярные вопросы о защите от грозы

Почему автомобиль считается безопасным местом?

Замкнутый металлический корпус машины работает как клетка Фарадея, проводя разряд по внешней поверхности в землю, а резиновые шины создают дополнительный барьер.

Нужно ли закрывать окна в доме во время молнии?

Да, это необходимо не только для защиты от сквозняков, но и для предотвращения залетания редких форм разрядов, а также защиты от осколков при падении деревьев.

Можно ли пользоваться мобильным телефоном на улице?

Электромагнитное поле работающего гаджета и наличие металлических деталей в корпусе могут спровоцировать попадание разряда в человека.

Что делать, если гроза застала в чистом поле?

Необходимо найти максимально низкое место, сесть на корточки, обхватить колени руками и опустить голову, минимизируя контакт с почвой.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
