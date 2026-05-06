Чужие судебные споры стали новым развлечением: заседания превращаются в театр для скучающих

Общество

Чужие судебные споры могут превращаться для зрителей в замену собственной насыщенной жизни: когда человеку не хватает ярких событий и важных дел, он начинает искать эмоции в чужих конфликтах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наручники и молоток

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в России набирает популярность судебный туризм — россияне стали чаще посещать открытые судебные заседания в качестве слушателей ради эмоций. Чаще всего речь идет о домохозяйках и молодых девушках в достатке.

Психолог объяснил, что интерес к чужим судебным разбирательствам может быть попыткой получить эмоции за счет наблюдения за чужой драмой. В таком случае судебный процесс становится для зрителя способом заполнить свободное время. По мнению Хорса, такой интерес может возникать, когда человеку не хватает насыщенности в собственной повседневной жизни.

"Такое увлечение часто появляется у людей, которым не хватает действительно важных занятий. Человек, который каждый день занят работой, заботой о семье и будущим, вряд ли будет сидеть и смаковать чужие проблемы. Если он живет чужой жизнью, значит, своя кажется ему недостаточно интересной. По-моему, это люди, которым просто нечем заняться. Иначе они бы не тратили на это время", — отметил психолог.

Психолог отметил, что реальная польза такого увлечения возможна разве что в частных случаях — например, если человек изучает общественные процессы или готовится к учебным задачам. Как массовый досуг, по его оценке, наблюдение за чужими судебными спорами не дает очевидной пользы.

"Я не вижу, что в этом может быть полезного. Разве что для общего развития или, например, чтобы подготовиться к обществознанию, но серьезной ценности я здесь не вижу. Судебные заседания, насколько я понимаю, проходят не вечером, а днем или утром. В это время человек обычно занят — кто в офисе, кто в институте, кто на заводе. А ходить по чужим судебным тяжбам будут скорее те, кому нечем заняться", — заключил Хорс.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
