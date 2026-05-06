Россияне снова тянутся в офис: удаленка потеряла свой главный козырь

Рост цен на кофе неожиданно стал одним из факторов, который подталкивает сотрудников возвращаться с удаленки: пока чашка американо в московских кофейнях приближается к 350 рублям, бесплатный напиток в офисе снова воспринимается как заметная выгода. Об этом Pravda.Ru рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

На фоне дорогого "домашнего дистанта", перебоев со связью и ограничений в работе мессенджеров сотрудники все чаще готовы ездить в офис не только ради встреч, но и ради того, что дома не всегда можно обеспечить: стабильного интернета, оборудованного рабочего места, переговорных и кухни с кофемашиной.

Согласно исследованию девелопера Level Group, россияне по-прежнему ценят удаленную работу. Главным плюсом 28% называют возможность просыпаться позже, 21,8% — снижение расходов на проезд и питание, 15,3% — экономию времени на дорогу. Еще 19,5% важна гибкость графика, а 17,5% — возможность работать без отвлечения на коллег.

Однако работа из дома стала менее комфортной из-за технологической нестабильности. Перебои со связью, ограничения привычных сервисов и мессенджеров, нестабильный интернет напрямую бьют по продуктивности: срочное согласование может растянуться на часы, а рабочий день превращается в постоянное переключение между устройствами и каналами коммуникации.

На этом фоне офис снова становится местом, где сотрудник получает стабильную корпоративную среду. 37,6% респондентов отмечают, что в офисе проще сосредоточиться на задачах и не думать о технических сбоях. Еще 32,6% ценят деловую атмосферу, которая помогает сохранять рабочий настрой, 15,7% — скорость решения вопросов, а 13,2% признаются, что устали от домашних отвлекающих факторов.

При этом сотрудники не хотят возвращаться в офис старого формата. Они готовы приезжать, если рабочее пространство берет на себя часть повседневной рутины. Раньше экономия на питании была одним из преимуществ удаленки, но теперь ежедневные визиты в кофейню могут обходиться в 7-10 тысяч рублей в месяц. Поэтому хороший кофе в офисе из бонуса превратился в реальную финансовую выгоду: 22% участников опроса поставили качественный кофе и разнообразие напитков на третье место среди желаемых офисных опций.

Среди других ожиданий лидируют тихие зоны для глубокой концентрации — их выбрали 41% респондентов. На втором месте спортивные площадки и зоны для тренировок — 24%. Далее идут пространства для неформального общения и отдыха — 21%, коворкинги — 13%, массажные кабинеты — 12% и душевые — 10%.