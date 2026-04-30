Риск двойного зачисления: чем обернется новая система приема в университеты

Трансформация правил приема в высшие учебные заведения, намеченная на 2026 год, может существенно изменить стратегию поведения абитуриентов.

Фото: mos.ru

Планируемое введение "дня тишины" после публикации приказов о зачислении рискует лишить выпускников привычной гибкости при выборе будущего места учебы. О потенциальных угрозах новой системы предупредил академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

Эксперт подчеркнул, что существующий формат позволяет подавать документы одновременно в пять учебных заведений, сохраняя за молодым человеком право на финальный маневр.

после завершения основного этапа абитуриент анализирует конкурсную ситуацию и выбирает наиболее приоритетный вариант из тех, где он прошел по баллам.

Новая инициатива фактически вынуждает фиксировать выбор заранее, исключая возможность забрать оригиналы документов на следующий день после официального зачисления.

По словам Комкова, отсутствие возможности отозвать документы из вуза сразу после выхода приказа создает правовой вакуум и увеличивает риски судебных претензий. Если выпускник окажется зачисленным параллельно в несколько мест, возникнет конфликтная ситуация, требующая немедленной корректировки со стороны Минобрнауки.

Стоит отметить, что для регионов с особым статусом, таких как Брянская область, любые изменения в порядке аттестации и поступления воспринимаются особенно остро из-за необходимости адаптации к текущим вызовам.

"Подобное ужесточение правил может усилить психологическое давление на школьников, заставляя их принимать фатальные решения в условиях неопределенности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Адаптация системы образования под современные нужды экономики идет по всей стране: например, Ивановская область активно внедряет научный профиль в школах для подготовки будущих инженеров.

Профессор Комков настаивает на комплексном пересмотре механизмов подачи заявлений, чтобы избежать превращения приемной кампании в юридический лабиринт. Пока вопрос о том, как "день тишины" отразится на праве граждан на свободный выбор образования, остается открытым для дискуссий на федеральном уровне.

Ответы на популярные вопросы о поступлении в вузы в 2026 году

Что такое "день тишины" в приемной кампании?

Это специальный период после издания приказов о зачислении, в течение которого абитуриент предположительно не сможет менять свое решение или забирать документы из вуза.

Сколько вузов можно выбрать для подачи документов сейчас?

На данный момент правила позволяют подавать заявления в пять различных высших учебных заведений, выбирая внутри каждого до пяти направлений подготовки.

К каким рискам может привести резкое ограничение выбора?

Основными опасениями экспертов являются возможные судебные иски со стороны семей абитуриентов и технические сложности при распределении бюджетных мест в случае двойного зачисления.

Когда планируется внедрение новой системы?

Ожидается, что обновленные механизмы работы приемных комиссий начнут действовать в российских университетах с 2026 года.

