Сильный ветер срывает конструкции за секунды: куда бежать, если непогода застала на улице

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общество

Главная угроза при аномальной погоде в городе исходит не от холода, а от шквального ветра, который ломает деревья и срывает конструкции, пояснил инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин. О правилах поведения при мокром снеге, сильном ветре и массовых ЧП специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Edward Lawrence on X is licensed under public domain
Последствия непогоды

Алешкин отметил, что при ухудшении погоды важно заранее следить не только за температурой и осадками, но и за силой ветра. По его словам, именно ветер в городской среде создает основную угрозу, потому что может разрушать элементы инфраструктуры.

"Нужно очень внимательно смотреть прогноз погоды — по телевизору, в интернете, неважно. Смотреть не только температуру, но и силу ветра, потому что ветер — это основная угроза для человека в городской среде. С температурой справиться легко, а ветер несет деструктивное влияние, разрушает среду обитания: мы все видели, как ломаются деревья, срывает крыши и рекламные конструкции", — пояснил он.

При сильных порывах ветра он посоветовал не продолжать путь любой ценой, а зайти в ближайшее помещение — магазин, кафе или пункт выдачи. Что касается транспорта, безопаснее выбирать метро, поскольку оно не связано с рисками падения деревьев, обрыва проводов и летящих предметов. Он также предупредил об опасности наушников на улице во время непогоды.

"Мы можем понять, что происходит, услышать, что что-то летит, падает, ломается и прочее. Поэтому убираем наушники и опять же слышим, что что-то не так, если что-то рвется, электричество где-то бьет. Оборвались провода, мы слышим треск дерева. В таком случае стараемся ближе к помещениям быть. Магазин, кафе, ближайшие пункты выдачи — это места, где можно укрыться на какое-то время", — подчеркнул Алешкин.

Специалист также напомнил, что при массовых стихийных явлениях экстренные службы не смогут одновременно приехать ко всем. В первую очередь помощь направят туда, где больше пострадавших и ситуация сложнее, поэтому людям важно заранее снижать собственные риски.

Полная запись разговора с Дмитрием Алешкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.