Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс

Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже

Общество

Исчезновение отца из жизни ребенка после распада семьи провоцирует возникновение глубокого психологического вакуума, который крайне негативно сказывается на будущем взрослении.

Отец и дети
Фото: freepik.com is licensed under Public domain


Семейный психолог Ольга Коновалова в эфире Pravda.Ru пояснила, что отсутствие отцовской фигуры лишает личность необходимого фундамента для полноценной социализации и карьерного роста. Когда связь обрывается полностью, формируется специфическое "разряженное пространство", которое мешает человеку сепарироваться и обрести внутреннюю устойчивость.

Для гармоничного развития важна не столько финансовая поддержка, сколько сохранение эмоционального контакта и чувства сопричастности к жизни родителя. Минимальное присутствие отца дает ребенку подтверждение его ценности, в то время как полное забвение превращает время в "пустой вагон", требующий наполнения.

Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru, именно отцовская роль отвечает за связь с внешней средой и навык нести себя в мир, тогда как материнская фигура концентрируется на обучении любви и принятию.

"Отец больше направлен на социализацию ребенка, он осуществляет связь ребенка с социальной средой. От матери мы учимся любить. А от отца мы учимся социально реализовывать себя, нести себя в мир, чувствовать свою ценность для мира", — подчеркнула Коновалова.

"Отсутствие отца создает дефицит мужской энергии, которая отвечает за границы, дисциплину и умение рисковать в социуме. Если эта опора выбита, ребенку во взрослом возрасте бывает критически сложно справляться с конкуренцией и брать ответственность за свой достаток", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

По мнению Коноваловой, без поддерживающей мужской фигуры процесс отделения от родительской семьи затягивается, что нередко приводит к трудностям с заработком денег и самореализацией.

Не имея внутреннего понимания собственной значимости для общества, человек ощущает пустоту вместо опоры, что часто сопровождает даже выгодный выход из семейного кризиса для взрослых участников процесса.

Психологи уверены: понимание того, что о тебе помнят, является ключевым драйвером для успешного вхождения в социальную среду.

Ответы на популярные вопросы о влиянии отца на развитие ребенка

Как отсутствие отца влияет на карьеру во взрослом возрасте?

Отцовская фигура символизирует социальный успех и внешние достижения, поэтому ее отсутствие может привести к страху предъявлять свои таланты миру и трудностям в финансовом планировании.

Почему даже минимальный контакт с отцом лучше его полного отсутствия?

Любое проявление внимания дает ребенку сигнал, что он важен и защищен, предотвращая формирование психологического вакуума и ощущения брошенности.

В чем разница между ролями матери и отца в воспитании?

Мать формирует базовое доверие к миру и эмоциональный интеллект, в то время как отец обучает социальным нормам, автономности и навыкам реализации в конкурентной среде.

Поможет ли финансовое обеспечение заменить личное общение?

Деньги не могут закрыть потребность в эмоциональной причастности; для здоровой психики важно именно ощущение связи и поддержки со стороны родителя.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Садоводство, цветоводство
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Последние материалы
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Не тревожьтесь о деньгах: как перестать совершать импульсивные покупки в период инфляции
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс
SMS-бомбинг обрушивает на телефон лавину сообщений: один неверный шаг может ударить по кошельку
Мотоциклы возвращаются в города — причина заставила задуматься
Секрет рынка вторички: скидки не исчезли, но спрятаны в точечных районах города
Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
