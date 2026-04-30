Отпуск может сэкономить деньги на ЖКУ: жильцам раскрыли условие для перерасчета

При временном отсутствии жильца можно оформить перерасчет платы за вывоз ТКО, а также за холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, если в квартире нет счетчиков и есть акт о технической невозможности их установки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом" Евгения Юнисова.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Юнисова объяснила, что перерасчет доступен не по всем жилищно-коммунальным платежам, а только по отдельным услугам. Важное условие для воды и водоотведения — отсутствие индивидуальных приборов учета в квартире. При этом должна быть подтверждена техническая невозможность их установки.

"Перерасчет можно сделать по нескольким коммунальным услугам. Это вывоз ТКО — твердых коммунальных отходов. Если квартира не оснащена индивидуальными приборами учета, но есть акт о технической невозможности их установить, можно подать заявление о перерасчете. В таком случае речь может идти о холодном и горячем водоснабжении, а также о водоотведении", — пояснила эксперт.

Специалист уточнила, что заявление нужно подавать не в свободной форме без доказательств, а вместе с документами, подтверждающими временное отсутствие жильца. Обращаться следует в управляющую организацию или расчетный центр, который начисляет плату за ЖКУ. Главное — подтвердить даты отъезда и возвращения.

"К заявлению нужно приложить подтверждающие документы о временном отсутствии. Это может быть билет на поезд или самолет, где зафиксированы даты прибытия и отбытия. Если речь идет о выезде за пределы Российской Федерации, потребуется копия паспорта. Важно, чтобы по документам было понятно, в какой период человек отсутствовал", — заключила Юнисова.