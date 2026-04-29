Балтийский циклон уходит: Россия готовится к скачку до +20 и летнему теплу

Общество

Метеорологические прогнозы для центральных регионов России обещают долгожданную смену температурного режима в начале последнего весеннего месяца.

Фото: https://unsplash.com by Susanne Alexander is licensed under Free
Природа в весенний период

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что затянувшиеся холода постепенно отступят, открывая путь для прогретых воздушных масс. Уже к пятому числу столбики термометров могут зафиксироваться на отметке в двадцать градусов тепла, ознаменовав окончательный переход к климатическому комфорту.

Трансформация погодных условий начнется сразу после того, как прекратится влияние Балтийского циклона, который долгое время удерживал прохладу. Согласно данным NewsInfo.Ru, рост атмосферного давления принесет в среднюю полосу больше солнечного света, а вместе с ним и повышение температурных показателей.

Процесс потепления на северо-западе страны, включая Псков и Санкт-Петербург, стартует на сутки раньше, чем в Москве, что особенно актуально для тех, кто планирует поездки между столицами в праздничный период.

"В субботу-воскресенье полностью исчезнет влияние Балтийского циклона. Температура повысится в субботу до двенадцати-тринадцати градусов тепла, а в воскресенье станет еще на два градуса выше. На западе европейской территории, в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Великих Луках это произойдет на сутки раньше", — рассказал Шувалов.

Несмотря на общую позитивную динамику, метеоролог уточнил, что первого мая в центре России будет еще по-весеннему свежо: днем воздух прогреется лишь до семи градусов, возможны локальные осадки.

"Постепенный прогрев почв и атмосферы позволит избежать резких температурных скачков, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей и общей сельскохозяйственной ситуации в регионах", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о майском потеплении

Когда в центральной России наступит жара?

Существенное повышение температуры до +20 градусов ожидается к 5-6 мая, после того как регион покинет холодный Балтийский циклон.

Какая погода будет в Москве 1 мая?

Первомай в столице останется прохладным: температура задержится на уровне +7 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

Почему весна в этом году затянулась?

Длительное влияние циклонов из Балтики блокировало приход теплых воздушных масс, удерживая аномально низкие для этого времени температуры.

Стоит ли ждать заморозков в начале мая?

После выходных начнется стабильный рост атмосферного давления, что минимизирует риски возвращения зимних холодов в центральные области.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
