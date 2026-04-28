Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты

За умышленное искажение показаний счетчиков жильцу может грозить судебное взыскание всей недоплаченной суммы, а также штраф в размере 50% от нее, если управляющая компания выявит расхождения при проверке. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Федорук объяснил, что собственник должен передавать показания счетчиков каждый месяц в установленные сроки. Управляющая компания, в свою очередь, имеет право проверять достоверность этих данных. Особенно это касается случаев, когда расход выглядит сомнительным.

"Управляющая компания имеет право раз в полгода прийти и проверить достоверность показаний, это прописано в законе. Если данные вызывают сомнения, например расход очень маленький, а в квартире живет много людей, их могут перепроверить. Счетчик фиксирует потребление, и человек обязан передавать эти сведения корректно. Если выясняется, что показания занижались, это уже нарушение", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, в такой ситуации житель фактически пользуется деньгами, которые должен был заплатить за коммунальные ресурсы. Управляющая компания может обратиться в суд и потребовать вернуть всю недоплаченную сумму. Дополнительно нарушителю грозит штраф.

"Если человек занижал показания счетчиков, он фактически пользовался чужими деньгами: ресурс был потреблен, но полностью не оплачен. Управляющая компания в таком случае может обратиться в суд и потребовать взыскать всю разницу между реальным потреблением и переданными данными. Помимо самой недоплаты, жителю придется заплатить штраф. Он составляет 50% от суммы, которую человек не доплатил", — отметил Федорук.

Эксперт подчеркнул, что штрафные средства идут не на выплаты сотрудникам управляющей компании, а на нужды дома: повышение энергоэффективности, замену светильников, улучшение теплосбережения или уплотнение окон. По тому же принципу используют и другие штрафные начисления, связанные с приборами учета.

"Если человек вовремя не поверил счетчик и ему начисляют повышенную оплату, эти деньги также не остаются у управляющей компании как свободные средства. Они направляются на мероприятия по энергосбережению, которые предусмотрены для дома. По такому же принципу используются и штрафы за искажение показаний. Эти суммы должны идти не на премии руководству, а на работы, которые улучшают состояние дома и помогают экономить ресурсы", — заключил Федорук.