Инвестиции в тыл: ХМАО устанавливает новый стандарт материальной поддержки защитников Отечества
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка

Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты

Общество

За умышленное искажение показаний счетчиков жильцу может грозить судебное взыскание всей недоплаченной суммы, а также штраф в размере 50% от нее, если управляющая компания выявит расхождения при проверке. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Федорук объяснил, что собственник должен передавать показания счетчиков каждый месяц в установленные сроки. Управляющая компания, в свою очередь, имеет право проверять достоверность этих данных. Особенно это касается случаев, когда расход выглядит сомнительным.

"Управляющая компания имеет право раз в полгода прийти и проверить достоверность показаний, это прописано в законе. Если данные вызывают сомнения, например расход очень маленький, а в квартире живет много людей, их могут перепроверить. Счетчик фиксирует потребление, и человек обязан передавать эти сведения корректно. Если выясняется, что показания занижались, это уже нарушение", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, в такой ситуации житель фактически пользуется деньгами, которые должен был заплатить за коммунальные ресурсы. Управляющая компания может обратиться в суд и потребовать вернуть всю недоплаченную сумму. Дополнительно нарушителю грозит штраф.

"Если человек занижал показания счетчиков, он фактически пользовался чужими деньгами: ресурс был потреблен, но полностью не оплачен. Управляющая компания в таком случае может обратиться в суд и потребовать взыскать всю разницу между реальным потреблением и переданными данными. Помимо самой недоплаты, жителю придется заплатить штраф. Он составляет 50% от суммы, которую человек не доплатил", — отметил Федорук.

Эксперт подчеркнул, что штрафные средства идут не на выплаты сотрудникам управляющей компании, а на нужды дома: повышение энергоэффективности, замену светильников, улучшение теплосбережения или уплотнение окон. По тому же принципу используют и другие штрафные начисления, связанные с приборами учета.

"Если человек вовремя не поверил счетчик и ему начисляют повышенную оплату, эти деньги также не остаются у управляющей компании как свободные средства. Они направляются на мероприятия по энергосбережению, которые предусмотрены для дома. По такому же принципу используются и штрафы за искажение показаний. Эти суммы должны идти не на премии руководству, а на работы, которые улучшают состояние дома и помогают экономить ресурсы", — заключил Федорук.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Садоводство, цветоводство
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
