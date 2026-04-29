Офисная мечта стала смелее: россияне раскрыли, чего на самом деле ждут после повышения

Для россиян повышение на работе — это не только прибавка к зарплате: почти половина респондентов связывает карьерный рост с отдельным кабинетом и более комфортными условиями труда. Об этом говорится в исследовании сети сервисных офисов SOK, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Сотрудники в офисе
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сотрудники в офисе

Почти половина респондентов (49%) связывает карьерный рост с появлением отдельного кабинета, а 38% — с изменением статуса или должности внутри компании. Те, кто хотел бы получить личное рабочее пространство после повышения, уже представляют, как его обустроить: 28% разместили бы там растения, 24% купили бы самую современную технику, а 23% выбрали бы дорогое кресло.

При этом ожидания по прибавке у работников заметно различаются: 27% устроило бы повышение зарплаты на 50 тысяч рублей в месяц и более, 26% — на 30–40 тысяч рублей, а 21% — на 40–50 тысяч рублей.

Треть опрошенных (36%) не готовы ничем жертвовать ради повышения. При этом 47% согласны на частые командировки, 41% — брать на себя больше ответственности, а 37% — осваивать новые навыки. Интересно, что 36% готовы выстраивать более близкие отношения с руководством, тогда как конкурировать с коллегами хотели бы лишь 15% респондентов.

Главным фактором карьерного роста участники опроса назвали самостоятельность — этот вариант выбрали 39%. Еще 33% считают, что многое решают личные отношения, а 28% — присутствие в офисе. При этом более двух третей уверены, что пол не влияет на возможность повышения, хотя 20% полагают, что мужчинам проще строить карьеру, а 10% — что женщинам.

Более половины респондентов убеждены, что дружба с руководством напрямую влияет на карьерный рост. По их мнению, расположение начальства помогают завоевать внерабочие активности (51%), совместные обеды (40%) и выполнение личных просьб (39%).

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
