Уроков станет меньше, но радоваться рано: школьная реформа может ударить по будущему детей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общество

При сокращении школьной нагрузки логичнее пересматривать право, экономику и другие дополнительные гуманитарные дисциплины, а не математику, технические и естественно-научные предметы, часы по которым за последние десятилетия уже серьезно сократились. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее Рособрнадзор анонсировал, что с 2027 года согласно новым федеральным стандартам учебная нагрузка для учеников 4–9-х классов может быть сокращена на 15–30%.

Деревягин отметил, что сокращение учебной нагрузки имеет смысл только как перестройка программы, а не механическое урезание часов. В первую очередь логично пересматривать дисциплины, которые были дополнительно введены в школу позднее и не требуют длительной базовой подготовки.

"Было бы логично сокращать то, что дополнительно вводилось позже: право, экономику и другие гуманитарные дисциплины. Они не требуют значимых усилий и могут быть спокойно пройдены теми, кто ими интересуется, уже в рамках высшего образования. Обществознание, на мой взгляд, нужно серьезно переработать с точки зрения современных норм социологии и экономики. То, что сейчас есть в школьной программе, не имеет отношения ни к одной полноценной научной дисциплине. Гуманитарную составляющую лучше усиливать через историю", — пояснил аналитик.

Он считает, что сокращение часов не должно затрагивать направления, от которых зависит качество дальнейшего образования. Математические, технические и естественно-научные предметы, напротив, нуждаются в восстановлении нагрузки. За последние десятилетия именно эти дисциплины, по его словам, заметно потеряли в объеме.

"Значимые усилия нужно направлять на восстановление математических, технических и естественно-научных дисциплин. За последние 30 лет их часы сокращали в три-четыре раза — и в общей школьной программе, и в рамках углубленного изучения. При этом курс на среднее профессиональное, в том числе техническое образование, не сопровождался увеличением технической нагрузки в школе. Скорее всего, сокращения просто продолжатся в среднем по всем предметам, как это обычно происходит", — указал эксперт.

Деревягин предупредил, что механическое уменьшение программы может усилить расслоение школьников по образовательным траекториям. Без поддержки общества высшее образование, по его оценке, будет доступно в основном тем, кто изначально способен и мотивирован учиться. 

"Речь идет о том, что люди, которые хотят и способны учиться, пойдут дальше. Но без поддержки общества таких останется стандартные 10–15%, которые и будут получать высшее образование. Еще значительная часть будет получать среднее специальное образование, тоже с большими трудностями. А еще большая часть может остаться с неполным общим образованием и заниматься неквалифицированной работой, замещая простые технические специальности", — объяснил Деревягин.

По словам специалиста, позитивный эффект был бы возможен только при реструктуризации образования, когда понятно, какие предметы сокращаются, какие усиливаются и зачем меняется программа. Если же речь идет просто об уменьшении объема обучения, то пользы в таком подходе он не видит.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.