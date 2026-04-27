Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой

Стажировки остаются полезным инструментом для студентов и выпускников, которые ищут первую работу, но для специалистов с опытом такой формат может быть тревожным сигналом: иногда за ним скрывается попытка работодателя воспользоваться трудом кандидата без оплаты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова.

Смирнова объяснила, что стажировки прежде всего актуальны для тех, кто ищет первую работу. Чаще всего речь идет о студентах и выпускниках, которым важно понять, как устроена профессия на практике. Для компаний такой формат тоже удобен, особенно если нужно закрыть временные и рутинные задачи.

"Стажировки обычно актуальны для студентов и выпускников, которые ищут первую работу. Они бывают оплачиваемыми и неоплачиваемыми и, как правило, проходят в период каникул. Для работодателя это возможность получить условно квалифицированную и недорогую рабочую силу для рутинных задач. Для самих ребят — попробовать работу по специальности и понять профессию изнутри. Такой формат часто используют крупные и консалтинговые компании", — отметила специалист.

Она уточнила, что такой формат требует от компании готовности не только дать стажеру задачи, но и вложить время сотрудников в его обучение. Это подходит организациям, которым действительно нужен временный труд и которые могут сопровождать новичка в процессе работы. При этом после стажировки многие студенты возвращаются в вузы, поэтому работодатель заранее понимает, что не всегда сможет оставить их в штате.

"Если работодатель сомневается, брать человека или не брать, он может предложить ему стажировку. Но для опытных специалистов, даже молодых кандидатов с двумя-тремя годами опыта, такая история выглядит странно. В этом случае это скорее похоже на попытку работодателя воспользоваться трудом человека бесплатно. При этом у компании нет обязанности взять его на работу в дальнейшем", — подчеркнула Смирнова.

Для кандидатов с опытом, по ее оценке, более корректными инструментами остаются обычный процесс подбора и испытательный срок. Работодатель может проверить знания и навыки на собеседованиях, тестовых заданиях и уже в первые месяцы работы. Поэтому, если специалисту с опытом вместо трудоустройства предлагают стажировку, к такому варианту стоит отнестись настороженно.