Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Дорого и посредственно: почему российские клубы вынуждены переплачивать за игроков
Кризис доверия в ИЖС: почему россияне отказываются от стройки частных домов
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне
Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену

Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку

Общество

Готовое путешествие для двоих оказалось для россиян более желанным подарком на день рождения или годовщину, чем гаджет, украшение, автомобиль, деньги или сертификат. Об этом говорится в исследовании сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Креативные подарки для женщин

Путешествие, организованное партнером, хотели бы получить 28% опрошенных. Дорогую материальную вещь — гаджет, украшение или автомобиль — выбрали 24% респондентов, а деньгам или сертификату обрадовались бы 16%. Романтический ужин или сюрприз в городе предпочли бы 9%, при этом почти четверть участников исследования — 24% — заявили, что их собственные желания не важны, потому что они любят дарить сами.

Суммарно 44% респондентов отдают предпочтение нематериальным подаркам: поездке, ужину или другим впечатлениям. При этом формат подаренного путешествия остается важным для многих опрошенных. 31% обрадовались бы, если бы партнер выбрал направление самостоятельно, и считают такой сюрприз лучшим вариантом.

Еще 35% участников исследования тоже были бы рады поездке, но предпочли бы выбирать страну и отель вместе. Таким образом, 66% опрошенных в любом случае положительно относятся к путешествию в качестве подарка. При этом 20% расстроились бы, если бы им не дали права голоса, а 14% заявили, что главное для них — быть вместе.

"Наше исследование показывает, что впечатления все чаще побеждают материальные вещи. По данным недавних опросов, поездка стабильно входит в топ самых желанных подарков для большинства россиян. При этом средний чек на туристические подарки продолжает расти — люди готовы тратить больше на эмоции, а не на вещи. Подаренное путешествие — это инвестиция в отношения, в общее время, в воспоминания, которые остаются надолго," — рассказали Pravda.Ru в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Последние материалы
Лето по расписанию: кто из сотрудников сохраняет право на отдых вопреки графикам
Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку
Без права на нормальную жизнь: как работа в бюджетном секторе на Урале превращается в борьбу за выживание
Секреты стильных образов: как собрать универсальный весенний гардероб на маркетплейсе
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Всего один куст, а аромат на всю улицу: секреты выращивания легендарной турецкой гвоздики
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Не ягода, а пористая ловушка для бактерий: почему ваш привычный способ мытья клубники опасен
Особый порядок в Ормузе: Иран готовит новый механизм прохода через пролив
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.