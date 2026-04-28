Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку

Готовое путешествие для двоих оказалось для россиян более желанным подарком на день рождения или годовщину, чем гаджет, украшение, автомобиль, деньги или сертификат. Об этом говорится в исследовании сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Путешествие, организованное партнером, хотели бы получить 28% опрошенных. Дорогую материальную вещь — гаджет, украшение или автомобиль — выбрали 24% респондентов, а деньгам или сертификату обрадовались бы 16%. Романтический ужин или сюрприз в городе предпочли бы 9%, при этом почти четверть участников исследования — 24% — заявили, что их собственные желания не важны, потому что они любят дарить сами.

Суммарно 44% респондентов отдают предпочтение нематериальным подаркам: поездке, ужину или другим впечатлениям. При этом формат подаренного путешествия остается важным для многих опрошенных. 31% обрадовались бы, если бы партнер выбрал направление самостоятельно, и считают такой сюрприз лучшим вариантом.

Еще 35% участников исследования тоже были бы рады поездке, но предпочли бы выбирать страну и отель вместе. Таким образом, 66% опрошенных в любом случае положительно относятся к путешествию в качестве подарка. При этом 20% расстроились бы, если бы им не дали права голоса, а 14% заявили, что главное для них — быть вместе.

"Наше исследование показывает, что впечатления все чаще побеждают материальные вещи. По данным недавних опросов, поездка стабильно входит в топ самых желанных подарков для большинства россиян. При этом средний чек на туристические подарки продолжает расти — люди готовы тратить больше на эмоции, а не на вещи. Подаренное путешествие — это инвестиция в отношения, в общее время, в воспоминания, которые остаются надолго," — рассказали Pravda.Ru в пресс-службе сервиса билетных лазеек Купибилет.