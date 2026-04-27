Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе

Школьные домашние задания не стоит отменять из-за нейросетей, но их нужно переводить из формального решения задач в творческие исследования и самостоятельные работы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что ведомство обсуждает целесообразность домашних заданий в школе в связи с распространением искусственного интеллекта.

Комков считает, что полностью отказываться от домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта не нужно. Проблема, по его словам, заключается не в самом формате самостоятельной работы, а в том, какие задания школьникам предлагают выполнять дома. Формальные упражнения требуют пересмотра, потому что часть из них можно отработать прямо на уроке.

"Домашние задания должны быть, это ни у кого не вызывает сомнений. Важно определить, в каком формате и в каком виде их нужно давать. Если речь идет о творческой работе, практическом занятии или исследовании, которое не сможет выполнить искусственный интеллект, такое задание вполне уместно. А вот чисто формальные упражнения — например, решить пример или задачу — выносить домой не стоит. С этим можно справиться в классно-урочной форме", — пояснил он.

Эксперт отметил, что школа может переносить часть тренировочных заданий в обычный учебный процесс. Это особенно актуально для детей, которые остаются в группе продленного дня и могут закреплять материал под контролем педагогов. Такой подход позволяет сохранить самостоятельную работу, но убрать из нее механическое выполнение однотипных упражнений.

"Если ребенок посещает группу продленного дня, там можно спокойно продублировать материал и дополнительно с ним позаниматься. Но в целом от домашних заданий отказываться не надо — это будет во вред учащимся. Важно продумать форму, формат и варианты таких заданий. Над этим должны серьезно поработать чиновники и академики в Российской академии образования", — добавил Комков.

По его словам, самостоятельные задания можно выстраивать не только индивидуально, но и в формате групповой работы. В таком случае ученики не просто выполняют упражнение, а распределяют задачи, обсуждают решение и вместе готовят проект или исследование. Такой формат сложнее заменить нейросетью, потому что он требует живого участия, общения и понимания материала.