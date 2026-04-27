Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа
Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем

Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе

Общество

Школьные домашние задания не стоит отменять из-за нейросетей, но их нужно переводить из формального решения задач в творческие исследования и самостоятельные работы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что ведомство обсуждает целесообразность домашних заданий в школе в связи с распространением искусственного интеллекта.

Комков считает, что полностью отказываться от домашних заданий из-за развития искусственного интеллекта не нужно. Проблема, по его словам, заключается не в самом формате самостоятельной работы, а в том, какие задания школьникам предлагают выполнять дома. Формальные упражнения требуют пересмотра, потому что часть из них можно отработать прямо на уроке.

"Домашние задания должны быть, это ни у кого не вызывает сомнений. Важно определить, в каком формате и в каком виде их нужно давать. Если речь идет о творческой работе, практическом занятии или исследовании, которое не сможет выполнить искусственный интеллект, такое задание вполне уместно. А вот чисто формальные упражнения — например, решить пример или задачу — выносить домой не стоит. С этим можно справиться в классно-урочной форме", — пояснил он.

Эксперт отметил, что школа может переносить часть тренировочных заданий в обычный учебный процесс. Это особенно актуально для детей, которые остаются в группе продленного дня и могут закреплять материал под контролем педагогов. Такой подход позволяет сохранить самостоятельную работу, но убрать из нее механическое выполнение однотипных упражнений.

"Если ребенок посещает группу продленного дня, там можно спокойно продублировать материал и дополнительно с ним позаниматься. Но в целом от домашних заданий отказываться не надо — это будет во вред учащимся. Важно продумать форму, формат и варианты таких заданий. Над этим должны серьезно поработать чиновники и академики в Российской академии образования", — добавил Комков.

По его словам, самостоятельные задания можно выстраивать не только индивидуально, но и в формате групповой работы. В таком случае ученики не просто выполняют упражнение, а распределяют задачи, обсуждают решение и вместе готовят проект или исследование. Такой формат сложнее заменить нейросетью, потому что он требует живого участия, общения и понимания материала.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Военные новости
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Последние материалы
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
Техника ленивого лифтинга: простой способ вернуть тонус ногам лежа на боку
Взгляд без химии: как вернуть силу и блеск ресницам с помощью простых средств
Таких коротких не было давно — россиян лишили двойных майских: придется пахать больше
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Турция ждет рев моторов: пошаговая стратегия для болельщиков, мечтающих увидеть этап Формулы-1
Математический взрыв в сети: элементарная задача поставила в тупик даже отличников
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
