Школьники раскрыли секрет мотивации: главный стимул оказался совсем рядом

Семья остается главным мотиватором для учебы у старшеклассников: 37% школьников назвали родителей и близких родственников главным источником мотивации, тогда как репетиторов — только 7%. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.



Второе место среди источников учебной мотивации разделили школьные педагоги и друзья: каждый из вариантов выбрали по 21% старшеклассников. Медиаперсон назвали 13% школьников, а репетиторов — 7%. По данным опроса, репетитор для учащихся часто становится не просто человеком, который объясняет сложные темы.

Их вклад школьники чаще всего связывают с поддержкой и уверенностью: 26% отмечают помощь в окончательном выборе вуза, 25% — в вере в себя и свой результат, 17% — в умении собраться на экзамене и не потерять баллы из-за стресса. Еще 10% считают, что репетитор помогает полюбить предмет, 5% — что мотивирует через примеры других учеников. Только 14% уверены, что репетитор не влияет на мотивацию и остается исключительно "передатчиком знаний".

"Сегодня роль репетитора выходит далеко за рамки объяснения школьной программы. Во многих случаях именно он становится тем взрослым, который помогает ребенку справиться с неуверенностью, увидеть свои сильные стороны и выстроить образовательную траекторию. Это особенно важно в старших классах, когда растет давление экзаменов и ожиданий, а также в случае, когда старшеклассник не получает достаточную мотивацию от друзей, семьи или школьных учителей", — отметила академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.