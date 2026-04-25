Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Экологический прорыв в индустрии: как российские ученые меняют подход к утилизации шлака и стоков
Символический отрыв: почему мужские пенсии в России остаются выше женских
Маленькая смерть — лишь красивая метафора: главный страх после развода куда прозаичнее и опаснее
Еда больше не молчит: состав продукта раскрывает правду, которую не скажет ни одна реклама
Детство затянулось — взрослая жизнь не включается: признаки маменькиного сынка
Ямы в рост человека довели ростовчан до кипения: губернатор дал старт масштабному ремонту дорог
Москва в 1908 году оказалась под водой: как стихия и просчёты превратили город в зону бедствия
Даже если кошка не выходит на улицу: пугающая правда об инфекциях, которые находят путь в дом

Школьники раскрыли секрет мотивации: главный стимул оказался совсем рядом

Семья остается главным мотиватором для учебы у старшеклассников: 37% школьников назвали родителей и близких родственников главным источником мотивации, тогда как репетиторов — только 7%. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.
 
Второе место среди источников учебной мотивации разделили школьные педагоги и друзья: каждый из вариантов выбрали по 21% старшеклассников. Медиаперсон назвали 13% школьников, а репетиторов — 7%. По данным опроса, репетитор для учащихся часто становится не просто человеком, который объясняет сложные темы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Их вклад школьники чаще всего связывают с поддержкой и уверенностью: 26% отмечают помощь в окончательном выборе вуза, 25% — в вере в себя и свой результат, 17% — в умении собраться на экзамене и не потерять баллы из-за стресса. Еще 10% считают, что репетитор помогает полюбить предмет, 5% — что мотивирует через примеры других учеников. Только 14% уверены, что репетитор не влияет на мотивацию и остается исключительно "передатчиком знаний".

"Сегодня роль репетитора выходит далеко за рамки объяснения школьной программы. Во многих случаях именно он становится тем взрослым, который помогает ребенку справиться с неуверенностью, увидеть свои сильные стороны и выстроить образовательную траекторию. Это особенно важно в старших классах, когда растет давление экзаменов и ожиданий, а также в случае, когда старшеклассник не получает достаточную мотивацию от друзей, семьи или школьных учителей", — отметила академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Красота и стиль
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Популярное
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада

Разоблачение секретов Ту-160: от его аэродинамики до мировых рекордов. Уникальная история советского бомбардировщика, который до сих пор вызывает уважение.

Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Украина на грани бунта: время вспомнить об обращении Путина в начале СВО
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Вторая жизнь ретро: 5 забытых фасонов платьев, которые снова станут хитами летом 2026
Последние материалы
Из мусора в интерьер: бюджетные способы организации дома с помощью подручных средств
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Забудьте про сухие десерты: как приготовить безупречный двухслойный чизкейк дома
Шпионский психоз в Израиле: элита ЦАХАЛ массово записывается в агенты Ирана
Баланс элегантности и комфорта: почему обувь на танкетке снова правит подиумами в 2026 году
Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете
Дом должен служить вам: как умный подход к хранению вещей побеждает вечный хаос
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Сорвали как чернику — получили отравление: ягоды-двойники, которые опаснее, чем кажутся
Тепловой маяк: как кошки находят зоны дискомфорта на теле человека
