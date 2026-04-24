Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату

Зарплатное предложение после собеседования формируется не автоматически: работодатель смотрит на опыт кандидата, его результаты, набор навыков и готовность обеих сторон к компромиссу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование Superjob сообщили, что 60% рекрутеров не указывают зарплату в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования.

Смирнова отметила, что у работодателя обычно есть внутреннее представление о бюджете на позицию, но итоговая сумма может зависеть от уровня кандидата. На собеседовании выясняется, какие задачи человек уже выполнял, каких результатов достиг и насколько его опыт совпадает с будущим функционалом.

"Поиск может идти под определенный функционал, но таких людей на рынке не всегда много. Работодатель готов платить условно 100 рублей за один набор навыков и 200 — за идеальный. На собеседовании выясняется, что человек делал, каких результатов достигал и выполнял ли раньше то, что ему придется делать на новом месте. Есть понятие компромиссного кандидата: он нравится, но по опыту не дотягивает до идеальной картинки. Тогда стороны смотрят, на какие компромиссы готовы пойти", — пояснила Смирнова.

Еще одна причина отсутствия зарплаты в вакансии связана с риском неуместных ожиданий со стороны соискателей. Если компания укажет верхнюю границу бюджета, на нее могут ориентироваться даже кандидаты, чей опыт стоит на рынке заметно дешевле. В итоге рекрутеры тратят время на переговоры, которые все равно быстро упираются в несоответствие навыков и зарплатных ожиданий.

"Иногда доход не пишут, потому что он ниже рынка. Бывает и другая ситуация: если указать бюджет 300 рублей, человек, который сейчас получает 100, может попросить максимум просто потому, что работодатель готов столько платить. Но чаще всего зарплата соответствует опыту и навыкам, которые рынок оценивает на этом уровне. Если кандидат под каждую вакансию называет верхний порог, это все равно выяснится в диалоге. Чтобы избежать неуместных торгов и потери времени, сумму иногда не указывают заранее", — пояснила специалист.

Смирнова добавила, что иногда компания сама не знает точную стоимость нужного специалиста. Такое бывает при новых позициях, когда на рынке еще нет понятной внутренней вилки или у работодателя мало данных для сравнения. В этом случае зарплату не указывают, чтобы не отпугнуть кандидатов слишком низкой суммой и не завысить расходы слишком большой.

"Сначала отбирают кандидатов, с которыми интересно пообщаться по навыкам, а потом уже спрашивают их зарплатные ожидания. Так компания понимает, сколько на рынке стоит именно такой специалист и какая зарплатная вилка будет реалистичной. После этого работодатель уже может заложить сумму в бюджет. В каждом случае вводные разные, но итоговая цифра все равно определяется в диалоге с кандидатом", — заключила она.