Субботник под угрозой штрафа: правда о незаконных взысканиях, о которой молчат власти

Общество

Попытки навязать денежные взыскания за игнорирование субботников не имеют под собой правовых оснований, так как участие в подобных мероприятиях является исключительно добровольным. По закону ни товарищества собственников жилья (ТСЖ), ни работодатели не наделены полномочиями штрафовать граждан за отказ от коллективной уборки территории.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Подобные инициативы, периодически возникающие в разных регионах страны, квалифицируются юристами как психологическое давление, не обладающее юридической силой в рамках трудового или гражданского законодательства.

Председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев в интервью изданию MoneyTimes.Ru прокомментировал недавний инцидент в Кургане, где правление ТСЖ решило "наказывать рублем" неявившихся жильцов.

Эксперт пояснил, что отсутствие на субботнике не признается нарушением дисциплины, поэтому любые материальные санкции будут незаконными. При этом вопросы благоустройства часто вызывают споры, будь то организация самостоятельной уборки дворов или оплата муниципальных контрактов.

Князев акцентировал внимание на том, что право наложения штрафов закреплено исключительно за государственными органами, такими как суды или полиция.

"Субботник это дело добровольное в плане того, что не каждое учреждение и не каждый орган может накладывать штрафы, в отличие от суда, от полиции", — отметил эксперт.

Он также добавил, что неявка не может служить поводом для выговора или расторжения трудового договора, хотя и признал риск возникновения неформального напряжения в коллективе или изменения отношения со стороны руководства.

"Любые попытки зафиксировать пропуск субботника как прогул или дисциплинарный проступок абсолютно неправомерны, так как эта деятельность не прописана в должностных инструкциях или нормах Жилищного кодекса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.

Иногда коммунальные нестыковки приводят к более серьезным последствиям, например, когда уборка свалок оборачивается судебными исками на миллионы рублей.

В крупных мегаполисах также наблюдается дисбаланс, когда усилия властей сосредоточены в центре, в то время как второстепенные районы сталкиваются с проблемами очистки территорий.

В таких случаях инициатива граждан по уборке может быть полезной, но она должна оставаться добровольным актом, а не принудительной обязанностью под угрозой штрафа.

Ответы на популярные вопросы о юридических тонкостях субботников

Может ли ТСЖ включить штраф за неявку в квитанцию ЖКХ?

Нет, это незаконно. Жилищный кодекс РФ не предусматривает подобных взысканий, и жильцы имеют право оспорить такие начисления через прокуратуру или суд.

Обязан ли сотрудник выходить на уборку территории офиса в свой выходной?

Работа в выходной день возможна только с письменного согласия сотрудника и при условии дополнительной оплаты, а принуждение к бесплатному труду на субботнике запрещено законом.

Какие последствия могут быть за отказ от участия в субботнике?

Юридических последствий в виде штрафов или увольнения быть не может. Возможны только морально-этические моменты: порицание со стороны соседей или недовольство работодателя.

Имеет ли право работодатель объявить выговор за отсутствие на субботнике?

Выговор является дисциплинарным взысканием за невыполнение трудовых обязанностей. Поскольку уборка мусора обычно не входит в трудовой договор, такой выговор легко аннулируется через трудовую инспекцию.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
