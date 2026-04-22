Обычные пакеты из магазина могут привести к уголовной статье: все зависит от одной детали

Общество

Кража пакетов в магазине квалифицируется по общим нормам о хищении чужого имущества: в зависимости от суммы ущерба речь может идти либо об административной, либо об уголовной ответственности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пакеты

Наумов отметил, что пакеты, которые магазины и другие организации закупают для своей работы, считаются их имуществом. Он пояснил, что в таких случаях речь идет не о каком-то особом виде нарушения, а об обычном хищении чужой собственности. С юридической точки зрения значение имеет сам факт незаконного изъятия имущества, принадлежащего магазину или другой организации.

"Это собственность магазина или организации, и если человек ее ворует, то ответственность наступает на общих основаниях. Неважно, пакеты это или какие-то другие вещи, потому что речь все равно идет о краже чужого имущества. Магазин ведь за эти пакеты заплатил деньги, они ему не достались бесплатно. Поэтому человек будет отвечать именно за то, что украл чужую собственность, независимо от того, о каком предмете идет речь", — пояснил адвокат.

Он добавил, что вид ответственности зависит от стоимости похищенного. Он уточнил, что в таких ситуациях может наступать либо административная, либо уголовная ответственность в зависимости от суммы ущерба. Кроме того, помимо самого наказания, человеку в любом случае придется возмещать причиненный магазину ущерб.

"Если сумма небольшая, это может квалифицироваться как мелкое хищение. Но если стоимость похищенного превышает 2 500 рублей, уже может наступить уголовная ответственность за кражу. При этом штраф не отменяет обязанности возместить магазину причиненный ущерб. То, что было похищено, все равно придется компенсировать", — заключил Наумов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
