Разводы с детьми усложняют: новые правила обещают спасти семьи, но скрывают главный провал

Инициатива по ужесточению правил расторжения брака для супругов с детьми не станет панацеей от демографического кризиса без глубокой работы над внутрисемейными конфликтами. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло уверен, что административные барьеры лишь отсрочивают финал, но не устраняют корень проблем.

Развод

Повышение госпошлин или бюрократические сложности не заменят психологическую зрелость партнеров, чьи отношения часто рушатся из-за бытового эгоцентризма и неумения находить компромиссы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что бракоразводный процесс при наличии несовершеннолетних не должен быть упрощенным, о чем сообщает издание Газета. Ru.

Пожигайло поддерживает вектор внимания к этой теме, однако подчеркивает, что финансовое давление — не лучший рычаг. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, эксперт видит выход в развитии института медиации, где профессиональные посредники помогут парам осознать природу их размолвок до того, как в паспорте появится финальный штамп.

"Хорошо, что этим озабочены высокие политические умы. Думаю полгода имеет смысл дать возможность на размышление супругам", — отметил Пожигайло.

Он добавил, что зачастую пары сталкиваются характерами из-за банального отсутствия опыта в коммуникации, когда один предпочитает футбол, а другой балет. В таких случаях цивилизованный выход из кризиса возможен только через диалог, а не через уплату стотысячной пошлины, которая вряд ли удержит людей от расставания, если почва для него уже созрела.

"Развод — это всегда сложный юридический и психологический процесс, где административные ограничения могут лишь затянуть время, но не гарантировать примирение сторон", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Важно учитывать, что на крепость союза влияют не только социокультурные факторы, но и физиология. Иногда затяжные ссоры провоцируют гормональные изменения, влияющие на эмоциональный фон.

Тем не менее, попытки законодательно усложнить расставание часто критикуются специалистами как меры, воздействующие на следствие, а не на причину угасания семейных ценностей в обществе.

Ответы на популярные вопросы о разводах в России

Поможет ли увеличение госпошлины сохранить брак?

Эксперты полагают, что финансовые меры эффективны лишь против спонтанных решений, но не остановят людей в состоянии затяжного конфликта.

Что такое институт медиации?

Это досудебная процедура урегулирования спора при участии нейтрального посредника, нацеленная на поиск конструктивного решения для обеих сторон.

Сколько времени могут дать супругам на размышление?

Обсуждается возможность предоставления парам обязательного периода до шести месяцев перед официальным расторжением брака.

Могут ли бытовые привычки стать причиной развода?

Да, из-за отсутствия навыков взаимодействия даже мелкие разногласия и несовпадение интересов в быту часто становятся катализаторами распада семей.

