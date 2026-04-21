Синоптики прогнозируют потепление до 14 градусов в Москве на этой неделе

Общество

Жителям столицы не стоит опасаться ледяных дождей в преддверии майских праздников, несмотря на сообщения о грядущей волне холода. Как пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, текущие атмосферные показатели не способствуют возникновению этого опасного природного явления. Температурный режим в Москве остается положительным, что исключает кристаллизацию капель при соприкосновении с землей.

Москва, ночная Москва
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Москва, ночная Москва

Ранее в СМИ распространились прогнозы о возможном обледенении из-за смещения арктических воздушных масс. Хотя синоптики действительно фиксируют климатический поворот, сопровождающийся кратковременными осадками и похолоданием ниже нормы на 2-4 градуса, Позднякова опровергла вероятность жесткого сценария. По информации, которую распространил ресурс NewsInfo.Ru, самым теплым днем недели может стать среда с прогревом воздуха до плюс 14 градусов.

Специфика ледяного дождя заключается в образовании ледяной корки на всех открытых поверхностях, от дорожного полотна до электропроводов.

"Чем опасен ледяной дождь? Тем, что капельки дождя, которые покрываются оболочкой льда, падают на переохлажденную поверхность, когда температура подстилающей поверхности отрицательная, разбиваются, это создает гололедицу, становится скользко. Налипают капельки на машины, ветки деревьев, происходит обледенение", — отметила Позднякова.

В ближайшие дни в Москве ожидается погода в пределах климатической нормы, без риска ледяного дождя.

"Вероятность ледяного дождя всегда возрастает при встрече контрастных воздушных масс, но сейчас в Москве доминирует умеренная влажность без критических заморозков у поверхности земли", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Москве

Будет ли ледяной дождь в Москве до конца апреля?

Нет, метеорологи не подтверждают формирование этого явления из-за сохранения плюсовой температуры воздуха и отсутствия условий для переохлаждения осадков.

Какая температура воздуха ожидается на текущей неделе?

Показатели термометров останутся на 2-4 градуса ниже привычной нормы, однако в отдельные дни возможен прогрев до плюс 14 градусов Цельсия.

Когда будет самый теплый день перед майскими праздниками?

Предварительно наиболее комфортная погода прогнозируется в ближайшую среду, которая может стать пиком потепления на этой семидневке.

Какая погода ожидается на сами майские выходные?

На данный момент синоптики воздерживаются от точных долгосрочных прогнозов, так как метеорологическая ситуация остается переменчивой.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
