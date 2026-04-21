Процедуру развода в России хотят ужесточить: психолог вскрыла слабое место громкой идеи

Общество

Усложнение процедуры развода вряд ли поможет сохранить семью, а жизнь родителей в несчастливом браке без любви и уважения друг к другу может навредить ребенку сильнее, чем расставание взрослых. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Фото: freepik is licensed under public domain
Разрушение семьи

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" заявила, что процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми.

Резенова усомнилась, что усложнение бракоразводной процедуры действительно поможет сохранить семьи. Она пояснила, что сам факт формального сохранения брака еще не означает благополучия внутри семьи. По ее мнению, в таких вопросах важно учитывать, к чему приводит совместная жизнь родителей после того, как отношения между ними уже разрушены.

"Если такие меры вводятся ради сохранения семей, то в первую очередь нужно понимать, помогают ли они действительно сохранить семью или лишь формально удерживают людей в браке. Когда родители живут в несчастливом браке, не любят и не уважают друг друга, ребенку может быть еще тяжелее. Счастливые родители — счастливые дети. Поэтому усложнять процедуру развода ради самого факта сохранения брака, на мой взгляд, не стоит", — подчеркнула она.

Психолог пояснила, что акцент стоит смещать не на ужесточение самой процедуры развода, а на меры, которые помогают людям более осознанно вступать в брак. Речь, по ее словам, идет о поддержке пар в тот момент, когда семья только формируется и у будущих супругов еще есть возможность заранее обсудить ключевые ожидания от совместной жизни.

"Я бы скорее подходила к этому вопросу с профилактической стороны. Поддерживать нужно семьи, которые только создаются, и работать с ними еще на этапе формирования. Например, при ЗАГСе могли бы появиться формы психологической помощи, чтобы люди лучше понимали, зачем вступают в брак, какие у них ценности и каковы взгляды на жизнь у партнера. Мне кажется, это было бы полезнее, чем просто усложнять сам бракоразводный процесс", — заключила Резенова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
