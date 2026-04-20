Психолог Алена Леонова рассказала о тревожной привычке сплетничать и ее последствиях

Привычка обсуждать события в жизни окружающих часто берет начало из тривиального любопытства, однако у ряда людей она трансформируется в деструктивный инструмент социального доминирования. Постепенно пересказ слухов становится проверенным способом удерживать внимание аудитории, компенсировать внутренний дефицит значимости и получать суррогат одобрения в коллективе.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сплетни

Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на семейного системного психолога Алену Леонову, корень проблемы кроется в подмене искреннего интереса токсичными оценками и сознательным искажением фактов ради усиления драматического эффекта.

"Если мы говорим о сплетнях именно в плохом смысле этого слова, то там, как правило, уже присутствует негативная оценка другого человека, его жизни или поступков. Туда же часто добавляются домысливания, предположения и приукрашивание темными красками того, чего на самом деле могло и не быть. В итоге такая история, передаваясь из уст в уста, обрастает все более дикими подробностями. И все это начинает выставлять человека в дурном свете, даже если в реальности ничего подобного не происходило", — подчеркнула Леонова.

Опасность подобного поведения заключается в долгосрочном разрушении чужой репутации, поскольку негативные ассоциации сохраняются в памяти слушателей даже при отсутствии доказательств.

Психолог предупредила, что в серьезных случаях трансляция ложных данных может привести к судебным искам о защите чести и достоинства. Погоня за яркими подробностями часто скрывает глубокий страх быть неудобным или незамеченным, заставляя человека использовать чужие секреты как разменную монету для входа в узкий круг доверия.

"Привычка сплетничать нередко становится для человека единственно доступным способом почувствовать свою власть над ситуацией, однако это иллюзорный контроль. В основе такого поведения часто лежит неумение выстраивать глубокие эмоциональные связи, из-за чего приходится эксплуатировать «жареные» факты для поддержания диалога", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Леонова также отметила, что любители сплетен со временем попадают в ловушку социальной изоляции, так как окружающие осознают: любой из них может стать следующей жертвой обсуждения. Вместо укрепления связей такая стратегия подрывает доверие и заставляет близких людей держаться на дистанции.

В некоторых случаях манипулятивное поведение и отсутствие сочувствия к объекту травли могут напоминать то, как психопаты имитируют эмоции для достижения своих корыстных целей в коллективе или семье.

Ответы на популярные вопросы о привычке сплетничать

Почему люди начинают сплетничать?

Обычно это происходит из-за желания почувствовать принадлежность к группе, обмениваясь «эксклюзивной» информацией, или из-за нехватки ярких событий в собственной жизни.

Чем опасны сплетни для того, кто их распространяет?

Главная угроза — полная потеря кредита доверия со стороны окружающих, которые начинают воспринимать человека как ненадежного и опасного партнера для общения.

Можно ли отличить сплетню от обычного обсуждения новостей?

Ключевое различие — наличие негативного подтекста, искажения реальности и перехода на личности с целью дискредитации человека за его спиной.

Могут ли у сплетен быть правовые последствия?

Да, если распространяемые сведения порочат репутацию, пострадавший имеет право подать иск в суд о защите чести и достоинства, требуя опровержения и компенсации.

Читайте также