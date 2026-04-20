Тишина в коровниках: почему орловские села стремительно теряют поголовье скота
На трассе Астрахань — Нариманов пропал мемориальный знак
Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды
Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
Реконструкция Воронежского цирка: готовность объекта достигла 95%
В театре Модерн покажут Войну и мир с участием хора Свешникова
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков объяснил весенние вспышки кишечных инфекций
Власти Дагестана начали выплаты 3,5 тысячам пострадавших от паводка

Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место

Общество

Продление учебного года на две недели может вызвать недовольство школьников, родителей и учителей, а развивающие занятия после окончания учебы логичнее проводить вне школы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Фото: commons.wikimedia.org by Jallinson01, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьники на уроке

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС предложил продлить учебный год для школьников на две недели для проведения творческих и внепредметных занятий.

Комков назвал идею продлить учебное время неудачной. К концу года дети устают от самой школьной среды, и дополнительное пребывание в классах еще на две недели вряд ли будет воспринято как что-то полезное. Такая мера, скорее, вызовет раздражение, чем интерес, причем не только у школьников, но и у их родителей.

"За девять месяцев учебного года дети объективно устают от школьной среды и воспринимают каникулы как возможность сменить обстановку. Сегодня крайне редко встречаются школы, в которые ученики идут с желанием, чаще ситуация бывает обратной. Поэтому идея после завершения учебного года обязать их еще две недели посещать дополнительные занятия неизбежно вызовет негативную реакцию. Независимо от формата такие занятия будут восприниматься как продолжение уже завершившегося учебного процесса", — подчеркнул он.

Профессор указал, что после окончания учебного года развивающие занятия разумнее организовывать вне школы. Детям в этот период нужна не дополнительная нагрузка в тех же классах, а смена обстановки и другой формат активности. Более уместной альтернативой он назвал отдых и творческие занятия за пределами привычной школьной среды.

"Если говорить об альтернативе, то вместо продления учебного времени разумнее было бы развивать детские лагеря отдыха и творчества. Там ребята могли бы выезжать на природу, менять обстановку, заниматься моделированием, художественным творчеством и другими развивающими направлениями. Такая деятельность должна проходить не в школьных стенах, а за их пределами, потому что после учебного года детям важно переключиться. Даже короткое пребывание в палаточном лагере в нормальных условиях могло бы дать им больше, чем еще две недели в классах", — отметил он.

Комков добавил, что вопросы вызывает и практическая сторона этой идеи. Непонятно, кто именно должен будет вести такие занятия, если учителя в этот период и без того заняты экзаменами, подготовкой выпускников и другой нагрузкой. 

"Проводить эти развивающие занятия, скорее всего, опять придется тем же учителям, которые весь год работали с детьми и у которых в это время еще остаются экзамены, подготовка ребят к поступлению в вузы и другая необходимая работа. Их фактически снова будут заставлять ходить в школу и заниматься еще какой-то дополнительной деятельностью. Поэтому я не знаю, чем это может закончиться, но хорошей такую инициативу назвать точно нельзя. Думаю, против нее будут и учителя, и родители", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Военные новости
Производители дронов для Украины замерли: Россия предупредила, но удары отложила
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На трассе Астрахань — Нариманов пропал мемориальный знак
Следующее поколение: студенты на подиуме Московской недели моды
Мастерство акцентов: как стать иконой стиля с трендами сезона весна-лето 2026
Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место
Бегство с тонущего корабля: Канада признала партнерство с США прямой угрозой безопасности
Окна засияют как после клининга: копеечный раствор возвращает свет и убирает разводы
До 30 апреля осталось мало времени — одна деталь в декларации рушит всё
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС
Театр на Трубной представит постановку Касатка по пьесе Алексея Толстова
Специальный орган для критики Минфина: как новая структура повлияет на решения ведомства
