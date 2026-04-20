Школьникам хотят добавить еще две недели занятий: у этой инициативы быстро нашли слабое место

Продление учебного года на две недели может вызвать недовольство школьников, родителей и учителей, а развивающие занятия после окончания учебы логичнее проводить вне школы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС предложил продлить учебный год для школьников на две недели для проведения творческих и внепредметных занятий.

Комков назвал идею продлить учебное время неудачной. К концу года дети устают от самой школьной среды, и дополнительное пребывание в классах еще на две недели вряд ли будет воспринято как что-то полезное. Такая мера, скорее, вызовет раздражение, чем интерес, причем не только у школьников, но и у их родителей.

"За девять месяцев учебного года дети объективно устают от школьной среды и воспринимают каникулы как возможность сменить обстановку. Сегодня крайне редко встречаются школы, в которые ученики идут с желанием, чаще ситуация бывает обратной. Поэтому идея после завершения учебного года обязать их еще две недели посещать дополнительные занятия неизбежно вызовет негативную реакцию. Независимо от формата такие занятия будут восприниматься как продолжение уже завершившегося учебного процесса", — подчеркнул он.

Профессор указал, что после окончания учебного года развивающие занятия разумнее организовывать вне школы. Детям в этот период нужна не дополнительная нагрузка в тех же классах, а смена обстановки и другой формат активности. Более уместной альтернативой он назвал отдых и творческие занятия за пределами привычной школьной среды.

"Если говорить об альтернативе, то вместо продления учебного времени разумнее было бы развивать детские лагеря отдыха и творчества. Там ребята могли бы выезжать на природу, менять обстановку, заниматься моделированием, художественным творчеством и другими развивающими направлениями. Такая деятельность должна проходить не в школьных стенах, а за их пределами, потому что после учебного года детям важно переключиться. Даже короткое пребывание в палаточном лагере в нормальных условиях могло бы дать им больше, чем еще две недели в классах", — отметил он.

Комков добавил, что вопросы вызывает и практическая сторона этой идеи. Непонятно, кто именно должен будет вести такие занятия, если учителя в этот период и без того заняты экзаменами, подготовкой выпускников и другой нагрузкой.

"Проводить эти развивающие занятия, скорее всего, опять придется тем же учителям, которые весь год работали с детьми и у которых в это время еще остаются экзамены, подготовка ребят к поступлению в вузы и другая необходимая работа. Их фактически снова будут заставлять ходить в школу и заниматься еще какой-то дополнительной деятельностью. Поэтому я не знаю, чем это может закончиться, но хорошей такую инициативу назвать точно нельзя. Думаю, против нее будут и учителя, и родители", — заключил специалист.