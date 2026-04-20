Цифровая романтика с подвохом: как не отдать деньги аферистам

Общество

Длительные онлайн-диалоги без перехода в реальность часто становятся ловушкой, за которой скрываются злоумышленники. Психолог и эксперт в области культурологии Андрей Зберовский объяснил, что мошенники намеренно оттягивают личную встречу, чтобы сформировать у жертвы глубокую эмоциональную привязанность. Такая тактика позволяет им в дальнейшем манипулировать чувствами человека для получения финансовой выгоды.

Фото: unsplash.com by dlxmedia.hu is licensed under Free to use under the Unsplash License
Согласно статистике, около трети россиян регулярно тратят средства на виртуальные знаки внимания и платные опции в сервисах для знакомств. Зберовский рекомендует проверять потенциальных партнеров через социальные сети и обращать внимание на открытость их данных.

Отсутствие четкой информации о работе, образовании или использование анонимных профилей без реальных имен — серьезный повод для подозрений, считает специалист, на которого ссылается NewsInfo.

Особую бдительность стоит проявлять, когда собеседник начинает рассказывать о внезапных трудностях в бизнесе или предлагает сомнительные сделки с недвижимостью под предлогом свадьбы.

Зберовский подчеркнул, что преступники могут неделями выстраивать доверительные отношения, прежде чем перейти к прямой просьбе о деньгах. В подобных случаях социальная инженерия становится главным инструментом в руках аферистов.

"Мошенники чаще всего стараются сначала привязать человека бесконечными переписками, эмоциональными качелями. Желательно стараться сразу переписку превращать в живое знакомство, звать человека на личную встречу. У мошенников, как правило, нет социальных сетей, они шифруются, без фамилий, без имен", — отметил Зберовский.

Нередко сценарии знакомств пересекаются с другими методами обмана, такими как фишинг при бронировании совместных поездок. В такой ситуации злоумышленники адаптируются к любым изменениям, поэтому универсальных фраз-индикаторов лжи не существует. По мнению эксперта, только прозрачность биографии и стремление к живому общению могут минимизировать риски в цифровой среде.

"В виртуальном мире легко создать любой образ, и за маской идеального партнера часто скрывается холодный расчет. Важно сохранять критическое мышление и не позволять эмоциям блокировать базовые правила безопасности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве в онлайн-знакомствах

По каким признакам можно понять, что собеседник — мошенник?

Главные маркеры: затягивание переписки, отказ от видеозвонков и личных встреч, отсутствие активных профилей в соцсетях и попытки быстро перевести общение в плоскость финансов или "трагических" личных историй.

Безопасно ли покупать виртуальные подарки в приложениях?

Это личный выбор пользователя, однако стоит помнить, что мошенники часто стимулируют такие траты, создавая иллюзию симпатии. Будьте осторожны, если новый знакомый настойчиво требует платных премиум-действий.

Существуют ли стоп-слова, которые выдают преступника?

Специалисты утверждают, что уникальных ключевых слов нет, так как аферисты постоянно совершенствуют свои скрипты. Важнее следить за логикой поведения и внезапным появлением просьб о материальной помощи.

Как лучше всего проверить информацию о человеке из интернета?

Рекомендуется поиск по фото, проверка наличия связей в профессиональных сетях и анализ активности в медиапространстве. Реальные люди обычно имеют цифровой след, подтверждающий их место работы или учебы.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
