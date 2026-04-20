Цифровая романтика с подвохом: как не отдать деньги аферистам

Длительные онлайн-диалоги без перехода в реальность часто становятся ловушкой, за которой скрываются злоумышленники. Психолог и эксперт в области культурологии Андрей Зберовский объяснил, что мошенники намеренно оттягивают личную встречу, чтобы сформировать у жертвы глубокую эмоциональную привязанность. Такая тактика позволяет им в дальнейшем манипулировать чувствами человека для получения финансовой выгоды.
Согласно статистике, около трети россиян регулярно тратят средства на виртуальные знаки внимания и платные опции в сервисах для знакомств. Зберовский рекомендует проверять потенциальных партнеров через социальные сети и обращать внимание на открытость их данных.
Отсутствие четкой информации о работе, образовании или использование анонимных профилей без реальных имен — серьезный повод для подозрений, считает специалист, на которого ссылается NewsInfo.
Особую бдительность стоит проявлять, когда собеседник начинает рассказывать о внезапных трудностях в бизнесе или предлагает сомнительные сделки с недвижимостью под предлогом свадьбы.
Зберовский подчеркнул, что преступники могут неделями выстраивать доверительные отношения, прежде чем перейти к прямой просьбе о деньгах. В подобных случаях социальная инженерия становится главным инструментом в руках аферистов.
"Мошенники чаще всего стараются сначала привязать человека бесконечными переписками, эмоциональными качелями. Желательно стараться сразу переписку превращать в живое знакомство, звать человека на личную встречу. У мошенников, как правило, нет социальных сетей, они шифруются, без фамилий, без имен", — отметил Зберовский.
Нередко сценарии знакомств пересекаются с другими методами обмана, такими как фишинг при бронировании совместных поездок. В такой ситуации злоумышленники адаптируются к любым изменениям, поэтому универсальных фраз-индикаторов лжи не существует. По мнению эксперта, только прозрачность биографии и стремление к живому общению могут минимизировать риски в цифровой среде.
"В виртуальном мире легко создать любой образ, и за маской идеального партнера часто скрывается холодный расчет. Важно сохранять критическое мышление и не позволять эмоциям блокировать базовые правила безопасности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Главные маркеры: затягивание переписки, отказ от видеозвонков и личных встреч, отсутствие активных профилей в соцсетях и попытки быстро перевести общение в плоскость финансов или "трагических" личных историй.
Это личный выбор пользователя, однако стоит помнить, что мошенники часто стимулируют такие траты, создавая иллюзию симпатии. Будьте осторожны, если новый знакомый настойчиво требует платных премиум-действий.
Специалисты утверждают, что уникальных ключевых слов нет, так как аферисты постоянно совершенствуют свои скрипты. Важнее следить за логикой поведения и внезапным появлением просьб о материальной помощи.
Рекомендуется поиск по фото, проверка наличия связей в профессиональных сетях и анализ активности в медиапространстве. Реальные люди обычно имеют цифровой след, подтверждающий их место работы или учебы.
С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.