Зумеры поставили работе жесткие рамки: новый тренд спасает от выгорания, но тормозит карьеру

Зумеры все чаще выбирают тренд "работа по зарплате", при котором сотрудник строго ограничивает себя рамками оплачиваемых обязанностей и не берет на себя лишнее без компенсации, что помогает снизить стресс и избежать выгорания, но может замедлить карьерный рост. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова.

Романова объяснила, что популярность подхода "act your wage" среди молодых сотрудников стала ответом на токсичную культуру достигаторства, в которой переработки и полная вовлеченность в жизнь компании долго считались нормой. Суть этой модели сводится к четкому соблюдению договоренностей между сотрудником и работодателем. Например, сторонники такого подхода отказываются от неоплачиваемых задач и не отвечают на рабочие сообщения после 18:00.

"Фокус бизнеса окончательно сместился с имитации бурной деятельности на реальную результативность. Если человек качественно, в полном объеме и без срыва дедлайнов выполняет свои прямые обязанности, никто не вправе требовать от него жертвенности. Умение сотрудника выстраивать личные границы, управлять своей нагрузкой и не доводить себя до выгорания — это показатель взрослой позиции. Компании гораздо выгоднее иметь в штате стабильного и отдохнувшего профессионала, чем выгоревшего энтузиаста, который работает по ночам, а потом увольняется от истощения", — подчеркнула она.

По словам HR-директора, работодатели все чаще воспринимают такую позицию спокойно, если сотрудник сохраняет качество работы и не срывает процессы. Для бизнеса в этом случае важен не показной трудовой героизм, а стабильный результат без эмоционального истощения команды. При этом сам тренд нельзя считать однозначно выгодным для работника.

"Бизнес остается бизнесом, и здесь проходит очень тонкая грань между здоровой защитой своего времени и банальным уходом от ответственности. Если четкое следование инструкции превращается в равнодушие к общему результату команды — это становится минусом для работника", — объяснила эксперт.

Она добавила, что стратегия "работы по зарплате" действительно помогает сохранять ресурсы и снижать уровень стресса, однако одновременно ограничивает возможности для продвижения. При принятии решений о повышении работодатели, как правило, смотрят не только на текущее качество работы, но и на готовность человека брать на себя более широкий круг задач. Именно поэтому такой выбор нередко означает не только защиту личных границ, но и добровольную паузу в карьерных амбициях.

"Любое повышение — это всегда аванс. Чтобы перейти на следующую, более высокую позицию, сотрудник должен показать, что он уже сейчас способен мыслить шире своей текущей роли и брать на себя чуть больше ответственности. Если вы жестко ограничиваете себя рамками "ни шагу за пределы инструкции", работодателю будет очень сложно разглядеть в вас потенциал для повышения. Поэтому, выбирая "работу по зарплате", нужно осознавать: вы сохраняете и защищаете свои ресурсы, но при этом добровольно ставите на паузу свои амбиции и вертикальный карьерный рост", — заключила Романова.