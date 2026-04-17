Мойка машины на даче влетит в копеечку: расплата за чистый кузов приходит внезапно

Общество

За мойку автомобиля на дачном участке может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, так как грязная вода с нефтепродуктами и дорожными загрязнениями уходит в почву, а сам участок при этом используется не по целевому назначению. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Автомобильная мойка
Автомобильная мойка

Наумов пояснил, что дачные участки предназначены для садоводства и огородничества, а не для мойки транспорта. Загрязненная вода с остатками нефтепродуктов и дорожной грязи уходит в землю и может попадать не только на территорию собственника, но и на соседние участки. В результате страдает почва, которая используется для выращивания овощей, ягод и фруктов.

"Дачный участок предназначен не для мойки автомобилей, а для садоводства и огородничества. Когда с машины смываются нефтепродукты, дорожная грязь и другие загрязнения, вся эта вода уходит в почву. Причем она попадает не только на свой участок, но и на соседние территории. В итоге страдает земля, которая должна использоваться по своему прямому назначению. Поэтому такая мойка может рассматриваться как нарушение целевого назначения участка и повлечь штраф", — указал адвокат.

Он также напомнил, что ответственность может наступать по нескольким основаниям. Речь идет как о порче земли, так и об использовании участка не по целевому назначению. Более серьезные санкции возможны в тех случаях, когда мойка на участке фактически превращается в постоянную или коммерческую деятельность. Отдельные запреты могут устанавливаться и на региональном уровне.

"На федеральном уровне прямой формулировки о том, что машину нельзя мыть на даче, нет, но могут применяться другие нормы. В частности, речь может идти о порче земли, за что предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а если участок фактически используется не по целевому назначению, санкция может составить от 0,5 до 1 процента его кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. При этом отдельные регионы вводят уже прямые запреты. Например, в Московской области за мойку машины в непредназначенном месте для граждан также предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей", — заключил Наумов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
