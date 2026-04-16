Карьера мечты оборачивается разочарованием: на что обратить внимание при выборе работодателя

Общество

Токсичную компанию можно распознать еще до выхода на работу — на это могут указывать отзывы сотрудников на разных площадках, а также регулярное появление одних и тех же вакансий, что нередко свидетельствует о высокой текучке кадров. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Фото: freepik is licensed under public domain
Специалист отметила, что одним из основных источников информации о работодателе остаются отзывы в интернете, однако к ним важно относиться критически. По ее словам, чаще всего люди делятся негативным опытом, тогда как положительные оценки публикуются значительно реже. При этом изучение разных площадок позволяет составить общее представление о компании.

"В сети действительно много источников, где можно найти информацию о работодателях, но важно учитывать специфику таких отзывов. Положительный опыт люди описывают реже, тогда как негатив чаще становится поводом для публикации. При этом комментарии встречаются не только на профильных сайтах, но и на самых разных площадках. Кроме того, внутри одного рынка сотрудники нередко осведомлены о ситуации в других компаниях. Поэтому при желании собрать представление о работодателе вполне возможно", — пояснила она.

Мухина подчеркнула, что важным сигналом может быть и поведение компании на рынке труда. В частности, регулярное размещение одних и тех же вакансий на протяжении длительного времени заметно на сайтах по поиску работы. По ее словам, такие повторяющиеся объявления могут указывать на проблемы внутри компании.

"Если компания постоянно размещает одни и те же вакансии в течение длительного времени, это может говорить о высокой текучке. Как правило, это означает, что сотрудников что-то не устраивает, и они уходят. Такие сигналы легко заметить на сайтах по поиску работы. Поэтому стоит обращать внимание на частоту публикаций и повторяемость позиций", — подчеркнула она.

Специалист добавила, что значительная часть информации становится доступной уже на этапе собеседования и личного контакта с работодателем. Важно обращать внимание не только на слова HR-специалиста, но и на общую атмосферу в офисе. Поведение сотрудников и их взаимодействие между собой могут многое сказать о внутренней культуре компании.

"Во время собеседования и при посещении офиса можно получить много дополнительной информации. Стоит обращать внимание не только на ответы HR-специалиста, но и на то, как он выстраивает диалог, насколько открыт и готов давать конкретику. Важно смотреть, как сотрудники общаются друг с другом и какая в целом атмосфера в компании. Даже такие детали, как выражения лиц или настроение людей, могут быть показательными. Не стоит упускать ни одну возможность для наблюдения, потому что именно из таких мелочей складывается общее представление о работодателе", — заключила Мухина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
