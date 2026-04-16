Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде

Ошибки в деловом общении — от игнорирования субординации до неуместных формулировок и нарушений переписки — могут серьезно испортить профессиональную репутацию и повлиять на рабочие отношения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Эксперт подчеркнула, что в деловой среде ключевую роль играет иерархия, именно она определяет формат общения между сотрудниками. По ее словам, многие ошибки возникают из-за игнорирования субординации, в том числе в базовых ситуациях вроде приветствия. Неправильные действия могут восприниматься как нарушение делового порядка и создавать лишнее напряжение.

"В деловом этикете во главе стоит старший по должности, именно он определяет степень официальности общения. Ошибка — когда сотрудник ниже по рангу первым протягивает руку руководителю. Это неверно, в том числе потому, что у руководителя много подчиненных и на такие приветствия уходит лишнее время. В бизнесе время напрямую связано с эффективностью, поэтому младший ограничивается устным приветствием, а решение о рукопожатии остается за старшим", — отметила специалист.

Богачева также указала, что в деловом общении не действуют нормы светского этикета, где учитывается гендер, поскольку приоритет всегда отдается должности. Это отражается и на повседневных офисных ситуациях, где важно не создавать искусственных акцентов.

"В деловой среде нет разделения на мужчин и женщин — значение имеет только ранг. Часто путают деловой и светский этикет, где приоритет отдается даме, но в работе это не действует. Например, фразы о том, что женщина — украшение коллектива, обесценивают профессиональные качества. В повседневных ситуациях, например в лифте, первым входит тот, кто стоит ближе. Это не про вежливость, а про экономию времени и выполнение рабочих задач", — подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание, что значительное количество ошибок связано с деловой перепиской и повседневной коммуникацией. Неправильные формулировки и несоблюдение базовых норм могут формировать негативное впечатление о сотруднике. Также на деловую репутацию влияет поведение в коллективе, включая умение вести диалог и соблюдать границы.

"В переписке более корректным считается использовать "Добрый день" как универсальное приветствие в течение всего рабочего дня. При этом не рекомендуется писать "Доброго времени суток", несмотря на его кажущуюся нейтральность. Если в компании установлен дресс-код, его необходимо соблюдать, иначе это отражается на имидже. Также недопустимо перебивать коллег или делать замечания по поводу внешности. Даже в речи лучше избегать формулировок вроде "пойдем кушать" и использовать более нейтральные варианты", — уточнила Богачева.

Специалист также указала, что сегодня все большее значение приобретает цифровой этикет, который влияет на формат взаимодействия между сотрудниками. Ошибки в выборе каналов связи и способов передачи информации могут осложнять рабочие процессы.

"Не стоит отправлять руководителю голосовые сообщения без предварительной договоренности, особенно если речь идет о постановке задач. Такой формат неудобен для восприятия и поиска информации. Кроме того, переход в мессенджеры в деловой среде должен инициировать руководитель. Сотруднику сначала стоит уточнить, удобно ли использовать такой формат общения. И, конечно, важно здороваться и помнить имена коллег — это базовое правило, о котором часто забывают", — сказала она.

Эксперт добавила, что правила делового этикета распространяются и на встречи в неформальной обстановке, включая переговоры за обедом. В таких ситуациях важно учитывать не только деловую, но и поведенческую сторону общения. Подготовка к встречам должна включать понимание базовых норм.

"Если переговоры проходят в ресторане, важно учитывать нормы столового этикета, потому что деловой обед не отменяет правил поведения. В таких ситуациях не стоит сразу переходить к обсуждению рабочих вопросов. По правилам этикета к делам переходят только во время десерта. Этот момент часто игнорируют, хотя он по-прежнему актуален. Поэтому перед важными встречами лучше заранее освежить знания, связанные со столовым этикетом", — заключила Богачева.