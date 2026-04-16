В Костроме будут судить мигранта за подделку документов для своих соотечественников
В Московском районе Петербурга заменят освещение в квартале у площади Победы
В Иванове серийного похитителя рыбы и носков отпустили под подписку о невыезде
В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома

Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде

Общество

Ошибки в деловом общении — от игнорирования субординации до неуместных формулировок и нарушений переписки — могут серьезно испортить профессиональную репутацию и повлиять на рабочие отношения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Эксперт подчеркнула, что в деловой среде ключевую роль играет иерархия, именно она определяет формат общения между сотрудниками. По ее словам, многие ошибки возникают из-за игнорирования субординации, в том числе в базовых ситуациях вроде приветствия. Неправильные действия могут восприниматься как нарушение делового порядка и создавать лишнее напряжение.

"В деловом этикете во главе стоит старший по должности, именно он определяет степень официальности общения. Ошибка — когда сотрудник ниже по рангу первым протягивает руку руководителю. Это неверно, в том числе потому, что у руководителя много подчиненных и на такие приветствия уходит лишнее время. В бизнесе время напрямую связано с эффективностью, поэтому младший ограничивается устным приветствием, а решение о рукопожатии остается за старшим", — отметила специалист.

Богачева также указала, что в деловом общении не действуют нормы светского этикета, где учитывается гендер, поскольку приоритет всегда отдается должности. Это отражается и на повседневных офисных ситуациях, где важно не создавать искусственных акцентов. 

"В деловой среде нет разделения на мужчин и женщин — значение имеет только ранг. Часто путают деловой и светский этикет, где приоритет отдается даме, но в работе это не действует. Например, фразы о том, что женщина — украшение коллектива, обесценивают профессиональные качества. В повседневных ситуациях, например в лифте, первым входит тот, кто стоит ближе. Это не про вежливость, а про экономию времени и выполнение рабочих задач", — подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание, что значительное количество ошибок связано с деловой перепиской и повседневной коммуникацией. Неправильные формулировки и несоблюдение базовых норм могут формировать негативное впечатление о сотруднике. Также на деловую репутацию влияет поведение в коллективе, включая умение вести диалог и соблюдать границы.

"В переписке более корректным считается использовать "Добрый день" как универсальное приветствие в течение всего рабочего дня. При этом не рекомендуется писать "Доброго времени суток", несмотря на его кажущуюся нейтральность. Если в компании установлен дресс-код, его необходимо соблюдать, иначе это отражается на имидже. Также недопустимо перебивать коллег или делать замечания по поводу внешности. Даже в речи лучше избегать формулировок вроде "пойдем кушать" и использовать более нейтральные варианты", — уточнила Богачева.

Специалист также указала, что сегодня все большее значение приобретает цифровой этикет, который влияет на формат взаимодействия между сотрудниками. Ошибки в выборе каналов связи и способов передачи информации могут осложнять рабочие процессы.

"Не стоит отправлять руководителю голосовые сообщения без предварительной договоренности, особенно если речь идет о постановке задач. Такой формат неудобен для восприятия и поиска информации. Кроме того, переход в мессенджеры в деловой среде должен инициировать руководитель. Сотруднику сначала стоит уточнить, удобно ли использовать такой формат общения. И, конечно, важно здороваться и помнить имена коллег — это базовое правило, о котором часто забывают", — сказала она.

Эксперт добавила, что правила делового этикета распространяются и на встречи в неформальной обстановке, включая переговоры за обедом. В таких ситуациях важно учитывать не только деловую, но и поведенческую сторону общения. Подготовка к встречам должна включать понимание базовых норм. 

"Если переговоры проходят в ресторане, важно учитывать нормы столового этикета, потому что деловой обед не отменяет правил поведения. В таких ситуациях не стоит сразу переходить к обсуждению рабочих вопросов. По правилам этикета к делам переходят только во время десерта. Этот момент часто игнорируют, хотя он по-прежнему актуален. Поэтому перед важными встречами лучше заранее освежить знания, связанные со столовым этикетом", — заключила Богачева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде
В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польши и стран Балтии к военному конфликту
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Берегите питомца: фразы ветеринаров, которые должны заставить вас сменить клинику
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома
В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом
