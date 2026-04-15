Психолог Надежда Резенова рассказала, как распознать нарушение личных границ в общении

Общество

Различить искреннюю вежливость и скрытое панибратство можно, опираясь на электрохимические сигналы мозга и субъективное ощущение психологического комфорта. Семейный психолог Надежда Резенова объяснила, что ключевым индикатором нарушения личных границ становится трансформация чувства взаимного уважения в нарастающее раздражение.

Неловкий разговор
В процессе взаимодействия важно анализировать не только вербальные конструкции, но и невербальные маркеры: физическую дистанцию, интонационные акценты и выбранную форму обращения к собеседнику.

При соблюдении этических норм человек ощущает когнитивную стабильность и спокойствие, в то время как панибратство провоцирует защитную реакцию психики. Как сообщает сайт NewsInfo.Ru, эксперт рекомендует использовать методику "я-высказываний" для корректной демаркации пространства. Вместо ответной агрессии, которая часто является лишь защитной реакцией в условиях стресса, следует четко артикулировать свои чувства и просьбу вернуться к официальному формату общения.

Для сохранения конструктивного диалога психологи советуют прямо проговаривать правила коммуникации, не переходя на личности.

"Если нет намерения обидеть, оскорбить, то четко и ясно говорим, как со мной надо обращаться. Понимаю, что я делаю с уважением к другому человеку, намерение у меня продолжить общение, а не оскорбить. Из этих показателей начинаем разговаривать. А там уже выбор самого человека — обижаться или все-таки прислушаться", — подчеркнула Резенова.

Такой подход минимизирует эмоциональное выгорание и предотвращает ситуации, когда организм ломается под стрессом из-за постоянного нарушения адекватной дистанции.

"Умение вовремя сказать "нет" чрезмерному сближению — это базовый навык эмоциональной гигиены, позволяющий сохранить ресурс для действительно важных дел", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о личных границах

Как понять, что мои границы нарушены?

Основным сигналом служат внутренние чувства: если вместо комфорта вы ощущаете внезапную злость, желание отстраниться или необъяснимую усталость от беседы, значит, дистанция была нарушена.

Почему вежливость иногда воспринимают как слабость?

Это происходит из-за разного культурного и психологического бэкграунда; некоторые люди путают отсутствие агрессии с податливостью, что требует более жесткого, но спокойного подтверждения ваших правил.

Что делать, если просьба соблюдать дистанцию обидела коллегу?

Помните, что реакция другого человека — это его зона ответственности; если вы высказались уважительно и через свои чувства, вы не несете вины за его обиду.

Можно ли восстановить границы, если они давно нарушены?

Да, границы — это динамический процесс; вы можете в любой момент изменить формат общения, аргументируя это своей потребностью в более формальной или спокойной обстановке.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
