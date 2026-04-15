Инженер Алексей Тихонов объяснил риски перегрева потолка из-за теплых полов
Природные репелленты спасают сад: эксперты советуют использовать настурцию и ромашку
Апрель тяжелее марта: почему мировые терминалы остались без танкеров
Психолог Надежда Резенова рассказала, как распознать нарушение личных границ в общении
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Использование чужих изображений в сетях может повлечь за собой уголовную ответственность

Выбор изображения для профиля в социальных сетях перестает быть исключительно вопросом эстетики, превращаясь в зону юридической ответственности.

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин предупредил, что за использование определенных картинок пользователям может грозить не только административный штраф, но и реальный тюремный срок. Правовая оценка визуального контента напрямую зависит от его смыслового наполнения и соблюдения авторских прав.

Согласно действующим нормам, под запрет попадают материалы, содержащие пропаганду оружия, наркотических средств или экстремистской символики. Особую осторожность стоит проявлять при публикации чужих портретов, так как

Гражданский кодекс РФ запрещает использование изображения человека без его предварительного согласия. Как сообщает сайт MoneyTimes, даже нейтральная на первый взгляд графика может стать поводом для судебного разбирательства, если в ней усмотрят скрытый подтекст или нарушение интеллектуальной собственности.

Юрист подчеркнул, что первичный случай нарушения чаще всего влечет за собой административные санкции. Однако рецидив или систематическое игнорирование закона радикально меняют статус дела.

"Сначала будет штраф, а при повторном нарушении могут привлечь к уголовной ответственности, до четырех лет лишения свободы", — отметил Алешкин.

Специалисты призывают помнить, что социальные сети сегодня являются объектом пристального внимания со стороны контролирующих органов.

"Риск кроется в цифровом следе: даже удаленная аватарка сохраняется в кэше и архивах, что позволяет правоохранителям собрать доказательную базу. Пользователям важно осознавать, что анонимность в сети иллюзорна, а любая двусмысленная деталь на фото может быть интерпретирована против владельца аккаунта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности аватарок

Можно ли ставить на аватарку фото знаменитости?

С точки зрения закона это является использованием изображения гражданина без его согласия. Если правообладатель или сама звезда подаст жалобу, платформе придется удалить фото, а пользователь может столкнуться с иском о защите чести и достоинства.

Чем опасна символика на картинке профиля?

Если изображение внесено в реестр запрещенных материалов или ассоциируется с экстремистскими организациями, это квалифицируется как публичное демонстрирование запрещенной символики, что влечет арест или штраф.

Грозит ли срок за картинку с запрещенными веществами?

Да, размещение таких иллюстраций трактуется как пропаганда наркотиков. При повторном выявлении подобного контента правоохранительные органы могут инициировать уголовное производство с лишением свободы до четырех лет.

Нужно ли разрешение, чтобы поставить фото друга на аву?

Да, по статье 152.1 ГК РФ публикация и дальнейшее использование изображения человека возможны только с его одобрения. В противном случае ваш знакомый имеет право потребовать удаления фото и денежной компенсации через суд.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Наука и техника
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Последние материалы
Вкус дисциплины: почему Юрий Андропов презирал роскошь советской элиты
HR-эксперт Сивогривов: переработки не гарантируют карьерный рост без достижения результатов
Штраф за старую березу: за какие деревья на своем участке теперь придется платить 170 тысяч
Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным
Юрист Александр Толмачев: повышение цены аренды без согласия арендатора является незаконным
Учёные объясняют, почему нельзя пить кофе сразу после обжарки: углекислый газ влияет на вкус
Морщины ни при чём: эти оттенки волос стирают возраст быстрее дорогих кремов
Туберкулез: болезнь, которую недооценивают, но с которой сложно бороться в современных условиях
Забытый чертеж успеха: как СССР превратил Китай в мощную индустриальную державу
Ормузский пролив — не спасет: США признали, что будут атаковать суда вдали от Ближнего Востока
