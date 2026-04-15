Использование чужих изображений в сетях может повлечь за собой уголовную ответственность

Выбор изображения для профиля в социальных сетях перестает быть исключительно вопросом эстетики, превращаясь в зону юридической ответственности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ социальные сети

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин предупредил, что за использование определенных картинок пользователям может грозить не только административный штраф, но и реальный тюремный срок. Правовая оценка визуального контента напрямую зависит от его смыслового наполнения и соблюдения авторских прав.

Согласно действующим нормам, под запрет попадают материалы, содержащие пропаганду оружия, наркотических средств или экстремистской символики. Особую осторожность стоит проявлять при публикации чужих портретов, так как

Гражданский кодекс РФ запрещает использование изображения человека без его предварительного согласия. Как сообщает сайт MoneyTimes, даже нейтральная на первый взгляд графика может стать поводом для судебного разбирательства, если в ней усмотрят скрытый подтекст или нарушение интеллектуальной собственности.

Юрист подчеркнул, что первичный случай нарушения чаще всего влечет за собой административные санкции. Однако рецидив или систематическое игнорирование закона радикально меняют статус дела.

"Сначала будет штраф, а при повторном нарушении могут привлечь к уголовной ответственности, до четырех лет лишения свободы", — отметил Алешкин.

Специалисты призывают помнить, что социальные сети сегодня являются объектом пристального внимания со стороны контролирующих органов.

"Риск кроется в цифровом следе: даже удаленная аватарка сохраняется в кэше и архивах, что позволяет правоохранителям собрать доказательную базу. Пользователям важно осознавать, что анонимность в сети иллюзорна, а любая двусмысленная деталь на фото может быть интерпретирована против владельца аккаунта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности аватарок

Можно ли ставить на аватарку фото знаменитости?

С точки зрения закона это является использованием изображения гражданина без его согласия. Если правообладатель или сама звезда подаст жалобу, платформе придется удалить фото, а пользователь может столкнуться с иском о защите чести и достоинства.

Чем опасна символика на картинке профиля?

Если изображение внесено в реестр запрещенных материалов или ассоциируется с экстремистскими организациями, это квалифицируется как публичное демонстрирование запрещенной символики, что влечет арест или штраф.

Грозит ли срок за картинку с запрещенными веществами?

Да, размещение таких иллюстраций трактуется как пропаганда наркотиков. При повторном выявлении подобного контента правоохранительные органы могут инициировать уголовное производство с лишением свободы до четырех лет.

Нужно ли разрешение, чтобы поставить фото друга на аву?

Да, по статье 152.1 ГК РФ публикация и дальнейшее использование изображения человека возможны только с его одобрения. В противном случае ваш знакомый имеет право потребовать удаления фото и денежной компенсации через суд.

