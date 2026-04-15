Одиночество может обернуться болезнями: страх изоляции заставляет терпеть деструктивные отношения

Взаимосвязь между социальным статусом и физическим благополучием человека остается одной из самых обсуждаемых тем в современной психосоматике. Исследователи из Университета Майами в публикации для Cancer Research Communications представили данные, согласно которым у людей, никогда не состоявших в браке, риск развития онкологических заболеваний выше, чем у семейных пар.

Любимые руки

Однако специалисты призывают не трактовать эти цифры линейно, поскольку эмоциональное состояние индивида гораздо сложнее формального наличия штампа в паспорте.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в интервью для NewsInfo подчеркнула, что одиночество само по себе не является прямым триггером тяжелых недугов, но способно формировать специфический гормональный фон.

По ее мнению, внешняя изоляция не всегда означает внутреннюю пустоту: самодостаточный человек может чувствовать себя прекрасно в уединении, в то время как жизнь в большой семье иногда сопровождается острым чувством отчужденности.

Психолог отметила, что наличие привязанностей заставляет человека меньше концентрироваться на собственных болезненных ощущениях и рефлексии. Особую роль в защите организма играют нейромедиаторы, уровень которых напрямую зависит от качества общения.

"Когда мы с кем-то в отношениях, поднимаются эндорфины. Нам хорошо, вырастает окситоцин, мы обнимаем человека, мы его любим, мы о нем все время думаем, меняется гормональный фон, меняется общее настроение, нет уныния. Когда все хорошо, высокий и хороший уровень гормонов, все идеально, болезни, скажем так, не прилипают", — рассказала Никитина, чьи слова приводит NewsInfo.

Она также добавила, что забота о близких, например, о детях, часто лишает человека времени на деструктивные мысли, что косвенно поддерживает его тонус.

"Важно понимать, что качество социальных связей служит биохимическим щитом для мозга и сердца, защищая нас от когнитивного снижения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Часто люди продолжают деструктивные отношения только из-за того, что страх одиночества оказывается сильнее желания быть здоровым. Дефицит искренней близости может привести к хроническому стрессу, который, как известно, подрывает иммунитет и провоцирует воспалительные процессы.

Таким образом, решающее значение имеет не количество людей в доме, а тот эмоциональный комфорт и тепло, которые человек получает от взаимодействия с окружающим миром.

Ответы на популярные вопросы о влиянии одиночества на здоровье

Может ли одиночество вызвать рак?

Прямой причинно-следственной связи нет, однако хроническая социальная изоляция повышает уровень кортизола, что может ослабить иммунный ответ организма на атипичные клетки.

Правда ли, что в браке люди живут дольше?

Статистически — да, за счет взаимной эмоциональной поддержки и более внимательного отношения супругов к здоровью друг друга, что подтверждают международные исследования.

Как гормоны радости защищают от болезней?

Окситоцин и эндорфины, вырабатываемые при доверительном общении, снижают уровень системного воспаления и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Опасно ли одиночество для пожилых людей?

Для старшего поколения социальная активность критична, так как отсутствие общения коррелирует с ускоренным развитием деменции и нарушениями памяти.

