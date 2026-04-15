Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд аннулировал диплом выпускника Воронежского университета морского флота из-за коррупции
В Тверской области прокуратура выявила семнадцать многоквартирных домов без управляющей компании
152 врача из Владимирской области подписали обращение к жителям о травле в соцсети
В Ярославле двух местных жителей приговорили к тринадцати годам колонии строгого режима за госизмену
Губернатор Новгородской области Дронов выделит бюджет на модернизацию санатория в Хвойной
Житель Воронежа лишился всех накоплений при оформлении документов на импортный автобус
Норовирус атакует ЖКТ: простой алгоритм, который помогает пережить болезнь без лекарств
В Ярославской области скорая помощь перешла на работу через единый централизованный диспетчерский пункт
Профессор Бубновский объяснил риски при замене сустава при остеопорозе

Одиночество может обернуться болезнями: страх изоляции заставляет терпеть деструктивные отношения

Общество

Взаимосвязь между социальным статусом и физическим благополучием человека остается одной из самых обсуждаемых тем в современной психосоматике. Исследователи из Университета Майами в публикации для Cancer Research Communications представили данные, согласно которым у людей, никогда не состоявших в браке, риск развития онкологических заболеваний выше, чем у семейных пар.

Любимые руки
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любимые руки

Однако специалисты призывают не трактовать эти цифры линейно, поскольку эмоциональное состояние индивида гораздо сложнее формального наличия штампа в паспорте.

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в интервью для NewsInfo подчеркнула, что одиночество само по себе не является прямым триггером тяжелых недугов, но способно формировать специфический гормональный фон.

По ее мнению, внешняя изоляция не всегда означает внутреннюю пустоту: самодостаточный человек может чувствовать себя прекрасно в уединении, в то время как жизнь в большой семье иногда сопровождается острым чувством отчужденности.

Психолог отметила, что наличие привязанностей заставляет человека меньше концентрироваться на собственных болезненных ощущениях и рефлексии. Особую роль в защите организма играют нейромедиаторы, уровень которых напрямую зависит от качества общения.

"Когда мы с кем-то в отношениях, поднимаются эндорфины. Нам хорошо, вырастает окситоцин, мы обнимаем человека, мы его любим, мы о нем все время думаем, меняется гормональный фон, меняется общее настроение, нет уныния. Когда все хорошо, высокий и хороший уровень гормонов, все идеально, болезни, скажем так, не прилипают", — рассказала Никитина, чьи слова приводит NewsInfo.

Она также добавила, что забота о близких, например, о детях, часто лишает человека времени на деструктивные мысли, что косвенно поддерживает его тонус.

"Важно понимать, что качество социальных связей служит биохимическим щитом для мозга и сердца, защищая нас от когнитивного снижения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Часто люди продолжают деструктивные отношения только из-за того, что страх одиночества оказывается сильнее желания быть здоровым. Дефицит искренней близости может привести к хроническому стрессу, который, как известно, подрывает иммунитет и провоцирует воспалительные процессы.

Таким образом, решающее значение имеет не количество людей в доме, а тот эмоциональный комфорт и тепло, которые человек получает от взаимодействия с окружающим миром.

Ответы на популярные вопросы о влиянии одиночества на здоровье

Может ли одиночество вызвать рак?

Прямой причинно-следственной связи нет, однако хроническая социальная изоляция повышает уровень кортизола, что может ослабить иммунный ответ организма на атипичные клетки.

Правда ли, что в браке люди живут дольше?

Статистически — да, за счет взаимной эмоциональной поддержки и более внимательного отношения супругов к здоровью друг друга, что подтверждают международные исследования.

Как гормоны радости защищают от болезней?

Окситоцин и эндорфины, вырабатываемые при доверительном общении, снижают уровень системного воспаления и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Опасно ли одиночество для пожилых людей?

Для старшего поколения социальная активность критична, так как отсутствие общения коррелирует с ускоренным развитием деменции и нарушениями памяти.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Наука и техника
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
В Красногвардейском районе Петербурга завершен ремонт поликлиники №120
Фитопатолог Наталья Дроздова: механическое повреждение свеклы увеличивает риски гниения
Владимир Владимирович признал: ВВП России падает, и на это есть свои причины
Сначала меняется лицо, потом здоровье: ошибка в дыхании бьет по всему организму
Шпинат, смузи или гиподинамия: что на самом деле мешает вашим почкам работать эффективно
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о 24 детях, укушенных клещами в Уфе
Конец нефтяной оттепели: как решение Трампа изменит мировой энергорынок
Инфляция в ХМАО в марте 2026 года составила 3,1% и превысила среднюю по РФ
Земля подала тревожный знак — последствия уже невозможно остановить
Фитнес обманывает новичков: этот режим разрушает результат быстрее десертов и фастфуда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.