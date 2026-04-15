В Госдуме оценили предложение о внедрении социальной карты для пожилых россиян

Предложение Общественной палаты о введении единой социальной карты для пенсионеров выглядит запоздалым, поскольку уровень цифровизации в России позволяет получать все услуги в электронном виде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил РИА Новости, что в России необходимо ввести единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны.

Бессараб объяснила, что в стране уже создана развитая цифровая инфраструктура, позволяющая получать социальные услуги в электронном формате. Доступ к ним есть у разных категорий граждан, включая пенсионеров, что делает использование физических носителей необязательным. При этом цифровые решения продолжают развиваться и становятся удобнее в повседневной жизни.

"Мне кажется, что наша Общественная палата немного отстает от уровня цифровизации России. У нас сегодня один из самых высоких уровней цифровизации государственных и муниципальных услуг в мире. Уже сейчас, в том числе пенсионеры, могут получать социальные услуги в электронном виде, и это не проблема. Поэтому возникает вопрос, зачем возвращаться к пластиковым картам, если мы уже сделали большой шаг вперед", — отметила она.

Депутат добавила, что при необходимости для отдельных категорий граждан могут сохраняться альтернативные форматы подтверждения. Речь идет о бумажных документах или простых способах использования цифровых данных без постоянного обращения к онлайн-сервисам. Такой подход позволяет учитывать привычки пожилых людей и при этом не отказываться от современных технологий.

"Для пожилых граждан можно оставить бумажные носители, например пенсионное удостоверение, если им так удобнее. Также можно использовать электронные форматы, например сохранить QR-код на телефоне и показывать его при необходимости, не заходя каждый раз на портал Госуслуг. Уже сейчас, например, многодетные семьи имеют цифровые удостоверения. Поэтому говорить о необходимости возвращения к прежним форматам, на мой взгляд, не совсем оправданно", — заключила парламентарий.