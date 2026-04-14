Платежи за ТКО и свет вызвали подозрения: после проверки могут всплыть серьезные переплаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общество

Проверки ФАС в сфере ЖКХ могут быть связаны с расхождениями между начислениями для жителей и фактическими затратами управляющих компаний на вывоз мусора и оплату электроэнергии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

Ранее стало известно, что ФАС готовит масштабную проверку начислений за электроэнергию и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Федорук объяснил, что основная зона возможных нарушений связана с расчетами за вывоз мусора, где применяется сразу несколько подходов к начислению. В зависимости от договора плата может рассчитываться по нормативу накопления на человека или по фактическому объему вывоза. Эти нормативы устанавливаются на региональном уровне и не всегда совпадают с реальной ситуацией.

"По мусору возможны неправильные начисления, потому что работает региональный оператор, который вывозит отходы на полигоны или переработку. Есть два варианта расчета: по нормативу на человека и по факту вывоза контейнеров с учетом их объема. При этом жителям могут начислять по нормативу, а оператору оплачивать фактический вывоз. В результате возникает разница между тем, сколько собрали с людей и сколько реально заплатили", — пояснил он.

Эксперт отметил, что такие расхождения могут становиться основанием для проверок со стороны контролирующих органов. В подобных случаях ключевым становится сопоставление собранных с жителей средств и фактических платежей региональному оператору. При выявлении несоответствий управляющая компания обязана подтвердить расчеты. Если нарушения подтверждаются, возможен перерасчет и возврат средств.

"В таких ситуациях проверка может запросить у управляющей компании данные: сколько денег собрали с жителей и сколько реально заплатили региональному оператору. Это все достаточно прозрачно проверяется. Если выясняется, что собрали больше, чем перечислили, то это уже может рассматриваться как незаконное обогащение. Тогда обязаны сделать перерасчет и вернуть людям деньги. Такие случаи на практике бывают, когда раз в полгода или год делают корректировку", — сказал Федорук.

Он добавил, что в части электроэнергии ситуация отличается, поскольку тарифы формируются не управляющими компаниями, а ресурсоснабжающими организациями. Однако вопросы могут возникать при начислении за общедомовые нужды — освещение и работу лифтов. В разных регионах такие платежи могут включаться в содержание жилья или выноситься отдельной строкой. 

"По электроэнергии сложнее, потому что тарифы устанавливает не управляющая компания, а ресурсоснабжающая организация. Есть ставка содержания многоквартирного дома, и, например, в Москве электроэнергия уже входит в эту плату. В регионах может быть по-другому: кроме содержания, электроэнергия на места общего пользования выносится отдельной строкой. В таких случаях тоже можно проверить, сколько начислили жителям и сколько реально заплатили в энергоснабжающую организацию", — сказал Федорук.

Эксперт напомнил, что у жителей есть законные инструменты контроля за начислениями. В частности, такие полномочия есть у совета дома, который может проверять корректность расчетов. Он вправе запрашивать данные и добиваться перерасчета при выявлении расхождений. Этот механизм позволяет вернуть переплаченные средства, если нарушения подтверждаются.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.