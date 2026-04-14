Возвращение практики общественно-полезного труда в российские школы требует серьезного пересмотра нормативной базы. По мнению независимого аналитика в сфере образования Бориса Деревягина, реализация этой инициативы невозможна без отказа от обязательного письменного согласия родителей на каждое трудовое мероприятие.
Эксперт полагает, что нынешние бюрократические барьеры делают любую попытку приучить детей к труду избыточно сложной и малоэффективной процедурой для администраций учебных заведений.
Ранее о предложении Общественной палаты РФ восстановить трудовое воспитание в образовательных организациях сообщало издание Газета. Ru. Деревягин в целом поддерживает концепцию, но настаивает на внесении правок в профильное законодательство.
Аналитик уверен, что трудовая деятельность должна быть официально интегрирована в учебный процесс, чтобы избежать юридических коллизий. Как пояснил специалист в комментарии NewsInfo.Ru, закон об образовании должен четко регламентировать такие активности как часть общей программы развития личности.
"Необходимо вносить определенные поправки. Согласие родителей на каждую акцию — это громоздко и избыточно. Нужно вносить изменения в законодательство, прежде всего в закон об образовании, который бы регламентировал образовательную деятельность как рабочую деятельность, в том числе и трудовую", — отметил Деревягин.
Он также добавил, что общественно-полезные задачи помогают формировать у подростков гражданскую ответственность и понимание социальных ролей. Это направление перекликается с другими нововведениями, такими как оценки за поведение, что знаменует постепенный отказ от восприятия учебы исключительно как сферы оказания услуг.
"Трудовое воспитание действительно нуждается в строгом юридическом обосновании, чтобы школы не обвинили в эксплуатации несовершеннолетних. Если законодатель пропишет труд как обязательный элемент образовательного стандарта, это снимет необходимость ежегодно собирать тысячи подписей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Важно учитывать, что современные дети все чаще выбирают практические навыки вместо теории, и приобщение к реальным делам в стенах школы может стать важным этапом социализации. В отличие от сомнительных онлайн-курсов, работа руками дает осязаемый результат.
"Я думаю, что это в общем тренде, что вполне логично. Мы уходим постепенно от идеи, что образование это услуга", — резюмировал Деревягин.
Согласно действующим нормам, любое привлечение несовершеннолетних к труду, не предусмотренному образовательной программой, допустимо только с письменного согласия законных представителей.
Речь идет о дежурствах по классу, уборке пришкольных территорий, озеленении и мелком ремонте учебных пособий или мебели.
Инициатива предполагает, что трудовые задачи будут строго нормированы по времени и сложности в соответствии с возрастом и состоянием здоровья школьника.
Основная цель — воспитать у учеников уважение к чужому труду, аккуратность и базовые бытовые навыки, необходимые во взрослой жизни.
Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.