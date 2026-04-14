Аналитик Деревягин предложил отменить согласие родителей на труд детей в школах

Общество

Возвращение практики общественно-полезного труда в российские школы требует серьезного пересмотра нормативной базы. По мнению независимого аналитика в сфере образования Бориса Деревягина, реализация этой инициативы невозможна без отказа от обязательного письменного согласия родителей на каждое трудовое мероприятие.

Фото: пресс-служба правительства Чукотского АО is licensed under public domain
Эксперт полагает, что нынешние бюрократические барьеры делают любую попытку приучить детей к труду избыточно сложной и малоэффективной процедурой для администраций учебных заведений.

Ранее о предложении Общественной палаты РФ восстановить трудовое воспитание в образовательных организациях сообщало издание Газета. Ru. Деревягин в целом поддерживает концепцию, но настаивает на внесении правок в профильное законодательство.

Аналитик уверен, что трудовая деятельность должна быть официально интегрирована в учебный процесс, чтобы избежать юридических коллизий. Как пояснил специалист в комментарии NewsInfo.Ru, закон об образовании должен четко регламентировать такие активности как часть общей программы развития личности.

"Необходимо вносить определенные поправки. Согласие родителей на каждую акцию — это громоздко и избыточно. Нужно вносить изменения в законодательство, прежде всего в закон об образовании, который бы регламентировал образовательную деятельность как рабочую деятельность, в том числе и трудовую", — отметил Деревягин.

Он также добавил, что общественно-полезные задачи помогают формировать у подростков гражданскую ответственность и понимание социальных ролей. Это направление перекликается с другими нововведениями, такими как оценки за поведение, что знаменует постепенный отказ от восприятия учебы исключительно как сферы оказания услуг.

"Трудовое воспитание действительно нуждается в строгом юридическом обосновании, чтобы школы не обвинили в эксплуатации несовершеннолетних. Если законодатель пропишет труд как обязательный элемент образовательного стандарта, это снимет необходимость ежегодно собирать тысячи подписей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Важно учитывать, что современные дети все чаще выбирают практические навыки вместо теории, и приобщение к реальным делам в стенах школы может стать важным этапом социализации. В отличие от сомнительных онлайн-курсов, работа руками дает осязаемый результат.

"Я думаю, что это в общем тренде, что вполне логично. Мы уходим постепенно от идеи, что образование это услуга", — резюмировал Деревягин.

Ответы на популярные вопросы о трудовом воспитании в школах

Нужно ли сейчас разрешение родителей на уборку в классе?

Согласно действующим нормам, любое привлечение несовершеннолетних к труду, не предусмотренному образовательной программой, допустимо только с письменного согласия законных представителей.

Какие именно работы могут вернуть в школы?

Речь идет о дежурствах по классу, уборке пришкольных территорий, озеленении и мелком ремонте учебных пособий или мебели.

Не нарушает ли это права ребенка на отдых?

Инициатива предполагает, что трудовые задачи будут строго нормированы по времени и сложности в соответствии с возрастом и состоянием здоровья школьника.

Зачем это нужно современной системе образования?

Основная цель — воспитать у учеников уважение к чужому труду, аккуратность и базовые бытовые навыки, необходимые во взрослой жизни.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
