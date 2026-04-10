Ставки кусаются — квартиры не продаются: ипотека превратилась в новый инструмент
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Миллиметры спасения: как уступить дорогу спецтранспорту без ДТП и штрафа
Ловушка для экономных: почему гаражное обслуживание превращает машину в недвижимость
Иллюзия на главной: эксперты развенчали миф о ненужности сигналов на перекрестке
Риелтор Константин Апрелев: ипотека становится дорогим финансовым инструментом в России
Ловушка для покупателя: почему ожидание выгодных предложений от дилеров ведет к убыткам
Запретный плод для суставов: когда даже самая полезная еда становится опасной для здоровья
Диана Генварская рассказала о роли агрессии как защитной реакции в условиях стресса

Академик Комков: школьные олимпиады утратят ключевую роль при поступлении в вузы

Общество

Традиционные школьные олимпиады в ближайшем будущем могут утратить статус универсального "лифта" для поступления в высшие учебные заведения. На смену привычной гонке за дипломами приходит комплексная система отбора, где решающую роль станут играть долгосрочные образовательные проекты и профильные программы.

Олимпиада школьников
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Олимпиада школьников

Академик Сергей Комков подчеркнул, что вузы намерены сместить фокус с формальных достижений на реальные компетенции абитуриентов, что неизбежно приведет к трансформации всей структуры вступительных испытаний. Обновление правил коснется состязаний под эгидой Российского совета олимпиад школьников уже со следующего академического года.

Как ранее сообщило издание Газета. Ru, организаторы стремятся повысить прозрачность и качество отбора, одновременно усложняя задания. В условиях, когда домашнее обучение становится всё более популярным, вузам требуются надежные инструменты для оценки потенциала выпускников, выходящие за рамки стандартных тестов и региональных этапов интеллектуальных игр.

Реформирование процедуры зачисления подразумевает отказ от доминирования "голых" баллов в пользу портфолио, накопленного в ходе работы на базе конкретных университетов. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, значимость большинства предметных соревнований регионального уровня будет неуклонно снижаться.

По словам Сергея Комкова, "поменять процедуру приема в высшие учебные заведения, не по баллам принимать, а по показателям участия в различного рода программах, олимпиадах или проектах, которые организовываются на базе высших учебных заведений, на основе этого уже производить отбор. Речь идет о том, что роль школьных олимпиад будет значительно сужаться".

"Переход к живому общению и защите проектов — это ответ на запрос времени, ведь даже российские школьники на IT-олимпиадах побеждают за счет творческого подхода, а не заученных алгоритмов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

В новой парадигме выживут лишь Всероссийские олимпиады по ключевым дисциплинам, тогда как творческие направления превратятся в формат очных встреч и собеседований с преподавательским составом. Комков считает, что такая система полезна абитуриентам, нацеленным на научный поиск, где важна аргументированная защита собственной позиции.

Пока в школах обсуждаются оценки за поведение и новые формы контроля, эксперты призывают учеников инвестировать время в проектную деятельность, которая станет ключевым ключом к дверям ведущих вузов.

Ответы на популярные вопросы о реформе олимпиад

Сохранятся ли льготы при поступлении для победителей олимпиад?

Льготы сохранятся преимущественно для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в то время как список "перечневых" олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, может быть пересмотрен и сокращен.

Что станет альтернативой привычным олимпиадам?

Основной альтернативой станут долгосрочные проекты, образовательные модули и хакатоны, проводимые вузами совместно с индустриальными партнерами, где оценивается способность применять знания на практике.

Как будут оценивать творческие способности абитуриентов?

Вместо тестовых заданий планируется внедрение обязательных творческих собеседований, защиты авторских работ и портфолио, которые позволяют оценить глубину мышления и мотивацию будущего студента.

Поможет ли участие в проектах компенсировать низкие баллы ЕГЭ?

Новая система предполагает более сбалансированный подход, где высокие результаты в профильных проектах и программах могут иметь вес, сопоставимый с результатами государственных экзаменов при отборе на специализированные факультеты.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Мир. Новости мира
Золотая энергия из США: Венгрия хочет выложить 20 млрд долларов за 10 малых реакторов
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Авто
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Популярное
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету

Под ледяным щитом толщиной в несколько километров скрывается уникальная гидросистема с вулканами и древними озерами, способная изменить будущее всей планеты.

Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Лук и чеснок перестают болеть после одного полива: дешёвый раствор отпугивает вредителей без химии
Предвыборная истерика: Стармер обвинил Путина и Трампа в грабеже британских домохозяек
Перехитрили сами себя: финны проиграли России, превратив свои недра в ядерную помойку
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Бельгия исчезнет: новое российское оружие Судного дня вызвало панику в штабах НАТО
Майя не исчезли — они ушли: раскопки вскрыли правду, о которой молчали века
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Месть из тени: Россия готовит Прибалтике асимметричный ответ за налеты украинских дронов
Последние материалы
Новая Lada Iskra перехватывает внимание у Vesta: что скрывается за доступной ценой
Островок тепла: как с помощью простых деталей создать уютное место для отдыха
Кошка, которая лает и убивает змей: в пустыне живёт зверь, ломающий все правила
Отдых без очередей и переплат становится новой нормой: куда уезжают те, кто устал от переполненных пляжей
Эстетика прикосновений: как превратить простую кухню в уютный кокон в 2026 году
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Стиль не в цене, а в хитрости: как собирать образы за копейки и выглядеть дороже
Вишня устраивает белый спектакль, но оставляет без ягод: как не потерять урожай прямо на старте
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Прощай, одинокая люстра: современные способы сделать спальню по-настоящему уютной
