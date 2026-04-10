Академик Комков: школьные олимпиады утратят ключевую роль при поступлении в вузы

Традиционные школьные олимпиады в ближайшем будущем могут утратить статус универсального "лифта" для поступления в высшие учебные заведения. На смену привычной гонке за дипломами приходит комплексная система отбора, где решающую роль станут играть долгосрочные образовательные проекты и профильные программы.

Олимпиада школьников

Академик Сергей Комков подчеркнул, что вузы намерены сместить фокус с формальных достижений на реальные компетенции абитуриентов, что неизбежно приведет к трансформации всей структуры вступительных испытаний. Обновление правил коснется состязаний под эгидой Российского совета олимпиад школьников уже со следующего академического года.

Как ранее сообщило издание Газета. Ru, организаторы стремятся повысить прозрачность и качество отбора, одновременно усложняя задания. В условиях, когда домашнее обучение становится всё более популярным, вузам требуются надежные инструменты для оценки потенциала выпускников, выходящие за рамки стандартных тестов и региональных этапов интеллектуальных игр.

Реформирование процедуры зачисления подразумевает отказ от доминирования "голых" баллов в пользу портфолио, накопленного в ходе работы на базе конкретных университетов. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, значимость большинства предметных соревнований регионального уровня будет неуклонно снижаться.

По словам Сергея Комкова, "поменять процедуру приема в высшие учебные заведения, не по баллам принимать, а по показателям участия в различного рода программах, олимпиадах или проектах, которые организовываются на базе высших учебных заведений, на основе этого уже производить отбор. Речь идет о том, что роль школьных олимпиад будет значительно сужаться".

"Переход к живому общению и защите проектов — это ответ на запрос времени, ведь даже российские школьники на IT-олимпиадах побеждают за счет творческого подхода, а не заученных алгоритмов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

В новой парадигме выживут лишь Всероссийские олимпиады по ключевым дисциплинам, тогда как творческие направления превратятся в формат очных встреч и собеседований с преподавательским составом. Комков считает, что такая система полезна абитуриентам, нацеленным на научный поиск, где важна аргументированная защита собственной позиции.

Пока в школах обсуждаются оценки за поведение и новые формы контроля, эксперты призывают учеников инвестировать время в проектную деятельность, которая станет ключевым ключом к дверям ведущих вузов.

Ответы на популярные вопросы о реформе олимпиад

Сохранятся ли льготы при поступлении для победителей олимпиад?

Льготы сохранятся преимущественно для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в то время как список "перечневых" олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов, может быть пересмотрен и сокращен.

Что станет альтернативой привычным олимпиадам?

Основной альтернативой станут долгосрочные проекты, образовательные модули и хакатоны, проводимые вузами совместно с индустриальными партнерами, где оценивается способность применять знания на практике.

Как будут оценивать творческие способности абитуриентов?

Вместо тестовых заданий планируется внедрение обязательных творческих собеседований, защиты авторских работ и портфолио, которые позволяют оценить глубину мышления и мотивацию будущего студента.

Поможет ли участие в проектах компенсировать низкие баллы ЕГЭ?

Новая система предполагает более сбалансированный подход, где высокие результаты в профильных проектах и программах могут иметь вес, сопоставимый с результатами государственных экзаменов при отборе на специализированные факультеты.

Читайте также