Оскорбил страну — готовься к выдворению: мелкие нарушения превратят в повод для депортации

Даже бытовое оскорбление России может стать юридически значимым нарушением, заявил Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал ужесточение миграционного законодательства в России и объяснил, как новые поправки меняют подход к мелким нарушениям.

Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
Крупнов считает, что смысл новых поправок не только в ужесточении ответственности, но и в переводе привычных бытовых сцен в правовую плоскость. По его словам, речь идет о ситуациях, которые раньше могли восприниматься как обычное хамство в общественном месте, но теперь способны повлечь уже конкретные юридические последствия, вплоть до выдворения.

"Эти поправки позволяют рядовому сотруднику МВД при оскорблении — это наиболее показательный случай — тут же составить протокол и подготовить выдворение. Сегодня, допустим, человек в магазине кричит, что Российская Федерация такая-сякая, все делает неправильно. И полицейский, если человек не машет руками, никого не бьет, ничего сделать не может. А сейчас эти простые, казалось бы, для рядовых граждан ситуации вводятся в законодательное русло", — пояснил специалист.

Он добавил, что поправки важны еще и как механизм профилактики. По оценке эксперта, когда человек понимает, что подобное поведение рассматривается не как бытовая перепалка, а как нарушение закона, это должно влиять и на поведение в общественных местах, и на общее отношение к установленным правилам.

Полная запись разговора с Юрием Крупновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
