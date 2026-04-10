Синоптики предупреждают о ветре и пониженных температурах на Пасху в центре страны

Общество

Предстоящее празднование Пасхи в центральных регионах России пройдет в условиях повышенной ветровой нагрузки и умеренной прохлады при отсутствии значимых осадков. Как сообщила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в эксклюзивном комментарии для NewsInfo.Ru, текущая синоптическая ситуация продиктована влиянием глубокого циклона. Это атмосферное явление способствует удержанию холодных воздушных масс, из-за чего температурные показатели временно опустятся ниже климатической нормы.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Скамейка в парке

Ранее из-за интенсивного снегопада в столичном регионе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Специалисты отмечают, что снег в апреле может осложнить дорожную обстановку, а в Тверской и Новгородской областях ожидаются смешанные осадки.

По словам Поздняковой, наиболее выраженная отрицательная аномалия затронет южные территории, где температура окажется на три градуса ниже положенных значений, тогда как в средней полосе отклонение составит около двух градусов.

"Снежок и где-то будут дожди, это больше Тверская область, Новгородская. В ближайшие сутки температура на большей части европейской России будет существенно ниже климатической нормы, особенно на юге, в средней полосе аномалия составит полтора-два градуса, на юге может быть и три", — отметила Позднякова.

Синоптики прогнозирует, что уже с начала следующей недели массивный антициклон вытеснит плотную облачность, обеспечив прогрев воздуха до +15…+20 градусов. Однако подобные температурные скачки могут спровоцировать рекордный паводок в ряде регионов из-за активного таяния остатков снежного покрова.

"Весенняя погода крайне нестабильна, и нынешнее похолодание — лишь временный эпизод перед фазой устойчивого тепла. Важно понимать, что циклон быстро теряет энергию, уступая место солнечным дням, которые станут доминирующими в ближайшей декаде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru синоптик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о погоде на Пасху

Какая температура ожидается в центре России в праздничные дни?

В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах климатической нормы или чуть ниже, достигая отметок +10…+14 градусов, при этом возможен порывистый ветер.

Стоит ли ожидать сильных дождей или снегопадов на Пасху?

Согласно прогнозам метеорологов, существенных осадков в сам праздник не предвидится, хотя небо может оставаться облачным из-за уходящего циклона.

Когда начнется настоящее весеннее потепление?

Заметное повышение температуры начнется со следующего понедельника, когда в центральную часть страны придет антициклон, прогревая воздух до +18…+20 градусов в последующие дни.

Где сохраняется риск выпадения снега?

Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя наиболее вероятны в северных частях Центрального федерального округа, в частности в Тверской и Новгородской областях.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
