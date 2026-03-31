Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена быстрого обеда: как безобидные снеки превращаются в угрозу для систем организма
Долголетие без магии: 4 принципа питания, которые работают, пока другие ищут суперфуды
Борис Николаевич неожиданно предстал перед мировым сообществом в элегантных очках... — писала газета Аргументы и факты 31 марта 1999 года
Весенняя ловушка в бокале: почему безобидный отдых на улице незаметно крадёт ваше здоровье
Петербургское метро сбрасывает кожу 90-х: тоннели синей ветки превращают в цифровое шоу
Ценник на колёса спешит в облака: рынок нашёл причину дорожать быстрее
Супер-танкер атакован у Дубая: новая стратегия Ирана превращает международные воды в частную зону
VK Лекторий Московской недели моды собрал почти 100 экспертов индустрии
Стальные крылья несут пекло: новый октокоптер доставляет огненный туман прямо в укрепления ВСУ

Индексация и лимит рассрочки: как изменятся кошельки россиян с 1 апреля

Общество

Апрель вступает в права юридической инъекцией. Госдума перетряхивает бюджетный каркас, ограничивая аппетиты коммунальщиков и жестко модерируя сектор быстрых кредитов. Законы не просто принимаются — они становятся скальпелем для исправления системных перекосов в экономике домохозяйств.

Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Социальные пенсии: апрельская коррекция

Рост социальных пенсий на 6,8% — это техническое обновление системы. Цифра затрагивает 3,5 миллиона человек. Решение закрывает разрыв между инфляционными процессами и покупательной способностью наиболее уязвимых слоев населения.

"Индексация в 6,8% — это лишь купирование симптомов. Реальная динамика цен на региональных потребительских рынках часто опережает эту коррекцию, создавая дефицит личных бюджетов пенсионеров", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Тарифная гильотина ФАС

ЖКХ больше не будет "черным ящиком". Государство наделяет ФАС правом пересмотра тарифных потолков. Чиновников с непомерными аппетитами ждут административные санкции. Главный рычаг — дисквалификация на три года без права на второй шанс.

Параметр Новое правило
Полномочия ФАС Самостоятельный пересмотр тарифа при повторном нарушении
Наказание чиновника Дисквалификация на 3 года

"Реформа позволяет вскрыть нарывы в тарифном регулировании. Раньше предписания игнорировались годами. Сейчас каждый рубль сверх норматива становится персональной угрозой для карьеры ответственного лица", — подчеркнул эксперт по тарифам Евгений Блех.

Рассрочки и заемщики: новые лимиты

Сервисы рассрочки загоняют в правовое поле. Никаких наценок "скрытого процента" при полной оплате товара. Максимальный срок такой игры — 6 месяцев. В секторе микрозаймов затягивают удавку: потолок начислений сжался со 130% до 100% от тела долга.

"Рынок рассрочек наконец-то отделяют от кредитной кабалы. Это жесткая преграда для мимикрии микрофинансовых организаций под безобидные сервисы по оплате частями", — объяснил аналитик по рынку жилья и кредитованию Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о законах апреля

Защищены ли активы многодетных семей от взыскания?

Да. В перечень имущества, недоступного для изъятия, теперь входят бесплатно предоставленные земельные участки и единственный семейный автомобиль.

Могу ли я получить рассрочку более чем на полгода?

Закон ограничивает максимальный срок рассрочки 6 месяцами. Использование этой схемы на более длительный период переводит ее в категорию стандартных кредитных продуктов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по недвижимости Артур Дмитриевич Волков
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.